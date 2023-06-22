Антон Савлепов розлучився з російською актрисою-путіністкою Іриною Горбачовою: "Я вільна"

Російська актриса Ірина Горбачова, яка народилася в Маріуполі, але зараз підтримує війну Росії проти України, підтвердила чутки про розлучення з ексучасником гурту Quest Pistols Антоном Савлєповим. Пара вже не разом.

Савлєпов та Горбачова офіційно стали подружжям в липні 2021 року. Втім, коли почалась повномасштабна війна, їхні долі розійшлися: Ірина Горбачова підтримує "російську культуру", позує перед об’єктивами російських ЗМІ та вихваляється російськими фільмами, а Антон Савлєпов перейшов на українську мову і став переписувати свої пісні державною.

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Ірина Горбачова та Антон Савлєпов розлучилися

Як зараз пишуть російські ЗМІ, Ірина Горбачова офіційно підтвердила, що в розлученні. "Так, я зараз вільна", – сказала актриса на кінопрем'єрі в Москві, але не наголосила на тому, що стало причиною розлучення. Втім, раніше, у мережі писали, що вони "розійшлися у політичних поглядах".

Цікаво, що нещодавно в інстаграмі актриси, яка народилася в Маріуполі, з’явився допис про "зраду". Власне, він міг вперше свідчити про розставання з музикантом. У коментарях люди ставили питання та висловлювали свої судження, зокрема: "Предательство" – це не пам’ятати, що ти з Маріуполя".

Що відомо про Ірину Горбачову Ірина Горбачова народилася в Україні. У 9 років переїхала з сім’єю у Підмосков’я. Там навчалася і вирішила будувати кар’єру. Коли почалася війна – зірка промовчала. Під час повномасштабного вторгнення жодного слова не промовила за своє рідне місто, в якому росіяни вчиняють жорстокі звірства проти українців. Навіть не зважаючи на чоловіка-українця та купи проведеного часу в українській столиці до 24 лютого.



Ірина Горбачова та Антон Савлєпов / Фото з інстаграму актриси

Раніше, Антон Савлєпов ділився, як зробив Ірині пропозицію під час телефонної розмови. Лише після цього він зрозумів, що, можливо, актриса хотіла б, щоб це було романтично: "Я зробив дуже по-дурному. Подзвонив і сказав: "Коли повернешся в Київ, можемо одружитися".