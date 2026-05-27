Як змінилась Антоніна Хижняк, яка зіграла роль Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша"
У 2025 році Антоніна Хижняк стала заслуженою артисткою України. Вона блискуче зіграла не тільки у популярному серіалі "Спіймати Кайдаша", а й вітлила багато інших ролей на екрані та сцені театру.
Акторка продовжує працювати над новими проєктами, а глядачі перебувають в очікуванні чергових ролей Антоніни. Оскільки останнім часом у ЗМІ все частіше згадують про стрічку "Спіймати Кайдаша", то 24 Канал вирішив розповісти, як за роки змінилась Хижняк.
Де зараз і як змінилась Антоніна Хижняк?
Сьогодні колега Антоніни по знімальному майданчику – Григорій Бакланов, опублікував у соцмережах фото, яке було зроблене рівно 7 років тому. З'ясувалось, що це була крайня знімальна зміна серіалу "Спіймати Кайдаша", де Григорій, Антоніна і Тарас зафіксували цю дату на знімку.
Зараз та сама трійця разом знімається у 2 сезоні серіалу "Кохання та полум'я", що розповідає про рятувальників, які під час війни щодня ризикують власними життями задля порятунку інших.
До речі, Антоніна ексклюзивно в інтерв'ю на 24 Каналі розповіла, що хотіла б себе спробувати в історичному проєкті, байопіку або спортивній драмі. То ж, можливо, незабаром її мрія здійсниться.
А що стосується її героїні у "Спіймати Кайдаша", то акторка казала, що Мотря – це "бензопила", адже для цієї ролі потрібно було постійно перебувати в емоційній напрузі.
Як зізнавалася Хижняк, якщо щось ішло не так, як хотіла Мотря, усім навколо варто було "ховатися".
Що відомо про життя Антоніни Хижняк?
Акторка театру, кіно й дубляжу родом із міста Українка. З самого дитинства мріяла стати акторкою, тому після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.
Її голосом розмовляють багато героїв із таких фільмів: "Лара Крофт", "Ангели Чарлі", "Мумія", "Дедпул", "Трансформери", "Зоряні війни" тощо.
Антоніна виховує сина від першого шлюбу.
Уже певний час подейкують, що заслужена артистка має нового обранця, однак Антоніна не розсекречує цієї інформації.