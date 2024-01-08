Просто не впізнати: зірка "Спіймати Кайдаша" здивувала архівним фото 16-тирічної давнини

Українська акторка Антоніна Хижняк показала, як виглядала за часів студентства, коли ще не встигла стати відомою. Зірка "Спіймати Кайдаша" поділилася знімками, зробленими 16 років тому.

Тоді молода артистка тільки починала своє навчання на першому курсі театрального університету імені Карпенка-Карого.

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Антоніна Хижняк здивувала знімком 16-тирічної давнини

На старих фотографіях Антоніну важко впізнати. Усміхнена акторка з'явилася перед об'єктивом із зачіскою з двома хвостиками, у рожевих колготках, міні-спідниці та чорній кофтинці.

1 вересня 2007 рік, наша "посвята" в студенти. Передаю цій дівчинці в рожевих колготах привіт із майбутнього. Ти не могла знати, в якому світі ми будемо жити. І зараз я теж не знаю, яке майбутнє на нас чекає. Але хочеться сподіватись на краще, хочеться мати надію і вірити, попри все,

– підписала фото акторка.

Фото зберегла мама акторки, за що Антоніна їй дуже вдячна.

Антоніна Хижняк – українська акторка

Антоніна Хижняк отримала освіту в театральному університеті з акторської майстерності, спеціалізуючись на грі у театрі ляльок.

Акторка зіграла в таких фільмах, як "Спіймати Кайдаша", "Перші дні" і "Дон Жуан із Жашкова".

Зазначимо, що починаючи з 4 січня, "Дон Жуан із Жашкова" вже доступний для перегляду в українських кінотеатрах. Це кіно розповідає історію про те, як зміна обставин змушує переосмислити своє життя.

"Дон Жуан із Жашкова": дивіться онлайн трейлер фільму