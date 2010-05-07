"Підміна" і не лише: серіали з Антоніною Хижняк, від яких шаленіють українці

Антоніна Хижняк – українська акторка, яку глядачі полюбили завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша", де вона зіграла Мотрю. Днями вийшов новий проєкт зі знаменитістю – мелодрама "Підміна".

В яких серіалах знялась Антоніна Хижняк?

"Підміна"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: –

Сюжет розгортаються навколо успішної архітекторки Катерини, яка звикла все контролювати: роботу, сім'ю та майбутнє. Одного разу до жінки неочікувано телефонує сестра-близнючка Ірина і просить приїхати у Болгарію.

Катерина втрачає документи й шукає варіанти, як повернутися додому, тим часом інша жінка вривається у її особисте життя та роботу. Чи вдасться архітекторці знайти вихід із ситуації?

"Ключі від правди"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Досвідчена слідча Валерія йде з роботи після того, як її брата несправедливо звинувачують у злочині й він гине. Жінка намагається розкрити правду, тому розпочинає власне розслідування.

Ниточки ведуть Валерію до престижного готелю, який приховує чимало таємниць. Життя головної героїні змінюється назавжди й вона наражає себе на небезпеку.

"Спіймати Кайдаша"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Серіал знятий на основі повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", проте сценаристка Наталка Ворожбит переносить глядачів у 2005 – 2014 роки.

У центрі сюжету вже знайома сім'я Кайдашів: Омелько, Маруся, їхні сини Карпо та Лаврін, і невістки Мотря та Мелашка. Упродовж серіалу вони сваряться, миряться й проходять різні випробування.

Де дивитися новий серіал "Підміна"?

Серіал "Підміна" можна подивитися на телеканалі СТБ або на платформі Київстар ТБ. Наразі доступні 8 епізодів, загалом мелодрама складається з 16.

Окрім Антоніни Хижняк, у серіалі знялись Владислав Нікітюк, Іван Бліндар, Лариса Руснак, Олег Загородній, Костянтин Октябрський, Михайло Кришталь, Сергій Кияшко та інші.