"Підміна" і не лише: серіали з Антоніною Хижняк, від яких шаленіють українці
Антоніна Хижняк – українська акторка, яку глядачі полюбили завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша", де вона зіграла Мотрю. Днями вийшов новий проєкт зі знаменитістю – мелодрама "Підміна".
Теж цікаво 3 гідні українські серіали з Олександром Рудинським, який працює з Netflix
В яких серіалах знялась Антоніна Хижняк?
"Підміна"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: –
Сюжет розгортаються навколо успішної архітекторки Катерини, яка звикла все контролювати: роботу, сім'ю та майбутнє. Одного разу до жінки неочікувано телефонує сестра-близнючка Ірина і просить приїхати у Болгарію.
Катерина втрачає документи й шукає варіанти, як повернутися додому, тим часом інша жінка вривається у її особисте життя та роботу. Чи вдасться архітекторці знайти вихід із ситуації?
"Ключі від правди"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 24
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Досвідчена слідча Валерія йде з роботи після того, як її брата несправедливо звинувачують у злочині й він гине. Жінка намагається розкрити правду, тому розпочинає власне розслідування.
Ниточки ведуть Валерію до престижного готелю, який приховує чимало таємниць. Життя головної героїні змінюється назавжди й вона наражає себе на небезпеку.
"Спіймати Кайдаша"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 12
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Серіал знятий на основі повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", проте сценаристка Наталка Ворожбит переносить глядачів у 2005 – 2014 роки.
У центрі сюжету вже знайома сім'я Кайдашів: Омелько, Маруся, їхні сини Карпо та Лаврін, і невістки Мотря та Мелашка. Упродовж серіалу вони сваряться, миряться й проходять різні випробування.
Де дивитися новий серіал "Підміна"?
Серіал "Підміна" можна подивитися на телеканалі СТБ або на платформі Київстар ТБ. Наразі доступні 8 епізодів, загалом мелодрама складається з 16.
Окрім Антоніни Хижняк, у серіалі знялись Владислав Нікітюк, Іван Бліндар, Лариса Руснак, Олег Загородній, Костянтин Октябрський, Михайло Кришталь, Сергій Кияшко та інші.