"Ферзевий гамбіт" і не тільки: 5 найпопулярніших стрічок Ані Тейлор-Джой, які варто переглянути

Голлівудська актриса Аня Тейлор-Джой добре відома глядачам за популярними проєктами. Найбільшу славу їй приніс серіал "Ферзевий гамбіт". Які ще популярні проєкти є у фільмографії Ані Тейлор-Джой –дивіться у добірці.

16 квітня Ані Тейлор-Джой виповнилось 25 років! Ця зіркова іменинниця не зникає зі шпальт таблоїдів, відколи зіграла головну роль у серіалі Netflix "Ферзевий гамбіт". Десятки нових контрактів і престижні премії – здається, Аня Тейлор-Джой перебуває на піку популярності.

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У день народження кінозірки ми вирішили пригадати, які фільми і серіали за участю актриси отримали шалену популярність. Переконані, що всі вони добре знайомі українським кіноманам. А якщо ж ви ще не дивились ці роботи Ані Тейлор-Джой – не проґавте нагоду це зробити!

"Ферзевий гамбіт" (2020)

Серіал "Ферзевий гамбіт" – один з найпопулярніших проєктів компанії Netflix. Стрічка вийшла на стрімінговій платформі 23 жовтня 2020 року та стрімко підкорила весь світ.

У центрі сюжету опинилась Елізабет Гармон – на перший погляд, непримітна американка, яка дивом виживає в автокатастрофі і потрапляє до сиротинця. Саме там Бет знайомиться з місцевим прибиральником, який вчить її грати в шахи. Вільний час у поєднанні з транквілізаторами, які давали дітям, і мозок головної героїні швидко почав схоплювати інформацію і стратегії ходів.

З часом Бет Гармон оселяється у прийомній родині і активно будує кар'єру у "світі чоловіків". Дівчина підкорює національні та міжнародні шахові турніри. Злети і падіння Бет Гармон, життєві перипетії і постійне вдосконалення: глядачі будуть не розчаровані після перегляду "Ферзевого гамбіту".

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер

Головну роль у серіалі зіграла Аня Тейлор-Джой, яка надихнула всіх глядачів зіграти у шахи. Сама ж актриса зізналась, що, на жаль, не досягла б таких успіхів, як Бет Гармон, а всі шахові ходи вона вивчала, мов танець.

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"Емма" (2020)

А от любителі романів Джейн Остін були в захваті від екранізації романтичної історії "Емма". Водночас тим кіноманам, які не полюбляють костюмовані драми, стрічка може не сподобатись.

За сюжетом, Емма Вудхаус переконана, що добре знає людські характери, а тому з легкістю підбирає пари. Сваха активно налагоджує особисте життя інший, забуваючи про власне. Та все виходить з-під контролю, коли дівчина відмовляє скромницю Гарріет Сміт виходити заміж за фермера і натомість знайомить її з містером Елтоном. Хлопець закохується в саму Емму, залишаючи Гарріет без пари і створюючи чимало проблем для зухвалої білявки.

"Емма": дивіться трейлер

"Нові мутанти" (2020)

Зіграла Аня Тейлор-Джой і у супергеройській стрічці "Нові мутанти", яка стала новим баченням історії про Людей Ікс. Та зйомки цього фільму суттєво відрізнялись від інших проєктів Marvel, адже автори хорору не хотіли використовувати популярну комп'ютерну графіку, та, за даними Планети кіно, тільки 10% сцен відзняли із зеленим екраном та обробкою картинки. Таким чином кінострічка максимально була створена за класичними канонами фільмів-жахів.

У центрі подій – діти, які мають надзвичайні здібності. Їх вважають надзвичайно небезпечними, а тому мутантів утримують у спеціальній клініці. Підліткам доведеться застосувати свої сили, аби вибратись на волю.

"Нові мутанти": дивіться трейлер

Аня Тейлор-Джой перевтілилась у росіянку Ільяну. За сюжетом фільму, вона вміла телепортуватись.

"Спліт" (2016)

Не менш моторошним вийшов фільм "Спліт", у якому показали історію людини, що нагадує Біллі Міллігана. У голові головного героя Кевіна Крамба є 23 різні особистості, кожна з яких має іншу поведінку. Чоловік відвідує сеанси у психіатра Карен Флетчер, розкриваючи своїх альтер его. Однак одного він не може показати нікому, адже той викрав 3 дівчаток-підлітків і силою утримує їх у полоні.

"Спліт": дивіться трейлер

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"Гострі картузи" (2013 – досі)

А от любителям кримінальних драм неодмінно варто переглянути серіал "Гострі картузи". Головний герой стрічки – інтелектуал Томас Шелбі, ветеран війни. Після повернення додому він разом з братами і тіткою будує бізнес у рідному місті, завойовуючи авторитет і тримаючи у страху населення.

Банда розрослась і отримала власну назву "Гострі картузи". Та з кримінальною славою головні герої привернули увагу Честера Кемпбелла, який очолив продажний відділ поліції.

Кожен сезон "Гострих картузів" – це мов ходьба Томі та його родичів по мінному полю. Щоразу головні герої опиняються за крок до знищення і їх, і їхньої злочинної імперії. Та життя Шелбі, мов військова стратегія, тому він використовує навіть безвихідні ситуації на свою користь.

"Гострі картузи" 5 сезон: дивіться трейлер

В останніх сезонах "Гострих картузів" героїня Аня Тейлор-Джой зіграє не останню роль у сюжеті, долучившись до родини Шелбі.