Аґнєшка Голланд розкритикувала Канни за участь фільму Серебреннікова: що сказала режисерка

Польська режисерка Аґнєшка Голланд, президентка Європейської кіноакадемії, розкритикувала Каннський кінофестиваль за включення російського проєкту до основного цьогорічного конкурсу. Що вона сказала – читайте далі.

"Дружина Чайковського" – російський фільм Кирила Серебреннікова, який з-поміж 21 стрічок Каннського кінофестивалю претендує на Золоту пальмову гілку. Профінансував стрічку скандальний російський олігарх Роман Абрамович.

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Аґнєшка Голланд розкритикувала Канни за участь фільму Серебреннікова

73-річна режисерка, чия драма про Голокост 1990 року "Європа, Європа" була номінована на Оскар, виступила за круглим столом на підтримку українських кінематографістів в часи війни.

Якби моя воля, я не стала б включати російські фільми в офіційну програму фестивалю – навіть якщо Кирило Серебренніков такий талановитий кіномитець,

– сказала Голланд Variety.

У телефонному інтерв'ю The Washington Post із Канн Голланд докладно розповіла про свою позицію. "Це не означає, що я хочу взагалі скасувати російську культуру. Я думаю, зараз не найкращий час, щоб ходити червоними доріжками й прославляти фільми, зняті в Росії за російські гроші".

Голланд також сказала, що Серебренников своїм виступом її розчарував та "підтвердив погані передчуття". За її словами, режисер використав пресконференцію кінофестивалю, щоб похвалити російського бізнесмена Романа Абрамовича, який профінансував зйомки його картини, і наголосила, що він також спробував зрівняти біль російських солдатів з болем українських захисників. "Я б не дала йому такого шансу в той момент", – сказала вона.

Голланд, яка очолює Європейську кіноакадемію, і нещодавно виключила всі російські фільми з-поміж учасників Європейської кіноакадемії, дотримується ширшої точки зору, кажучи, що всі твори російської культури, навіть класика 18-го століття, потребують переоцінки у зв'язку з тим, що вона під назвою "Російська імперіалістична агресія".

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Чому фільм Серебреннікова з’явився в Каннах

Організатори фестивалю обґрунтували це тим, що його сюжет, який досліджує одруження та гомосексуалізм композитора – це те, що російський уряд давно намагався приховати, і суперечить наративам російської держави. Вони також зазначили, що фільм було знято до російського повномасштабного вторгнення, хоча члени української делегації у Каннах заперечували, стверджуючи, що зйомки могли затягтися до весни 2022 року.

Нагадаємо, на пресконференції російський режисер Серебренніков зухвало виступив проти бойкоту російської культури, назвавши його "нестерпним", та закликав припинити санкції проти олігарха Абрамовича.

Окрім цього, він сказав, що допомоги потребують не тільки українські сім’ї, а й росіяни, життя яких, за його словами, зруйноване, і ті, кого відправляють воювати". Тобто російські сім’ї, які посилають своїх синів вбивати та гвалтувати українських дітей та жінок.