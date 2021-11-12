Apple TV+ презентував серіал із найсексуальнішим актором 2021 року – Полом Раддом

Apple TV+ сьогодні, 12 листопада, презентував перший сезон серіалу "Терапія без кордонів" (The Shrink Next Door) з Полом Раддом у головній ролі. Він зіграє лікаря, який успішно маніпулює пацієнтами.

Ще одним головним героєм у фільмі, клієнтом Пола, стане Вілл Феррелл. Цей персонаж має доволі емоційний характер, нездорову психіку та працює над виробництвом одягу. Чим цей фільм є особливим – розказуємо далі.

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Фільм ґрунтується на реальних подіях

У центрі історії – стосунки між психіатром Ісааком Гершкопфом та його клієнтом Марті Марковіцою. Режисером картини став Майкл Шоуолтер, він хотів показати глядачам, як важливо звертати увагу на ментальне здоров’я, та де межа між дружбою та маніпуляцією.

Сюжет стрічки ґрунтується на реальних подіях, що трапилися у 1981 році, про які розповів журналіст Джо Носер у подкасті у недалекому 2019 році. Тоді Гершкопф змусив свого пацієнта відмовитися від комунікації з друзями чи рідними, щоб врешті почати керувати своїми фінансами. Реальна історія тривала не як сезон серіалу, а цілих 30 років! В результаті лікаря позбавили ліцензії черед суд, де свідки давали свідчення.



Постер до серіалу / Фото Кіноріуму

"Терапія без кордонів": прем’єра та графік виходу серій

Реліз картини, нагадаємо, відбувся сьогодні й на Apple TV+ з'явилося три перші епізоди: "Консультація", "Церемонія" і "Лікування". Далі серіал виходитиме щоп’ятниці, до 17 грудня 2021 року.

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