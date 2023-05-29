"Герої бойовиків перезавантажуються": Шварценеггер підтримав Вілліса, який має розлад мовлення

Зірка нового серіалу Fubar Арнольд Шварценеггер підтримав свого колегу Брюса Вілліса, який пішов з кіно у 2022 році. Причиною завершення кар’єри актора стала хвороба афазія, а також лобово-скронева деменція.

Нещодавно Арнольда Шварценеггера запитали про вихід Брюса Вілліса на пенсію, і він сказав про актора лише добрі слова. "Його завжди пам’ятатимуть як велику зірку", – поділився Шварценеггер.

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Арнольд Шварценеггер підтримав Брюса Вілліса

"Я думаю, що він фантастичний", – сказав Шварценеггер CinemaBlend. – Він завжди упродовж багатьох років був великою зіркою. І я думаю, що його завжди пам’ятатимуть як велику зірку і добру людину".

Я розумію, що в його обставинах, пов’язаних зі здоров’ям, йому довелося піти на пенсію. Але взагалі, ви знайте, ми ніколи особливо не йдемо на пенсію. Герої бойовиків перезавантажуються,

– доповнив Шварценеггер.

Як відомо, Шварценеггер та Вілліс були партнерами на початку ресторанної франшизи "Планета Голлівуд", а також разом працювали над серією фільмів "Нестримні".

Брюс Вілліс у фільмі "Нестримні" / Millennium Films

У березні Вілліс відсвяткував 68-річчя в колі своєї сім’ї, разом з колишньою дружиною Демі Мур. Тим часом Шварценеггер зіграв головну роль у новій комедії-бойовику Fubar на Netflix, а також у документальному серіалі "Арнольд", також на Netflix, в якому розповідає про своє життя. У нього також готується до виходу книга "Будь корисним: сім інструментів для життя".