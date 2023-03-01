"Надере вам дупу і змусить сміятися": Шварценеггер вперше зіграв у серіалі – прем’єра вже скоро

Netflix опублікував тизер комедійного шпигунського серіалу "Фубар" (Fubar) з Арнольдом Шварценеггером. Для відомого актора це серіальний дебют. Про що розповідає – читайте далі.

Арнольд Шварценеггер у серіалі зіграє роль шпигуна ЦРУ на ім’я Люк. За сюжетом, він планує іти на пенсію, проте розкриває сімейну таємницю і плани різко змінюються.

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Netflix показав тизер комедійного бойовика "Фубар" з Арнольдом Шварценеггером

Арнольд Шварценеггер за свою легендарну кар'єру мав безліч культових титулів, проте ви здивуєтеся – він ніколи не брав участі у серіалах, тобто він ніколи не був телезіркою.

Тож у 2023 році Арнольд вирішив зіграти телевізійному проєкті Fubar. Прем'єра нового комедійно-шпигунського бойовика відбудеться 25 травня на Netflix.

Куди б я не пішов, мене запитують, коли я знімуся в ще одному великому бойовику на кшталт "Правдивої брехні". Ну, ось воно,

– сказав Шварценеггер.

Шварценеггер, який також є виконавчим продюсером шоу, грає Люка Бруннера, ветерана ЦРУ. Він зображає з себе звичайного хлопця, а потім виявляє, що його дочка Емма (Моніка Барбаро) також роками працювала під прикриттям. Коли їхні завдання сходяться, це небезпечне, але цікаве зіткнення батька та дочки, ускладнює не лише небезпечну глобальну місію, а і їхні й так складні взаємини.

"FUBAR — це, безумовно, найсюрреалістичніший проєкт у моїй кар'єрі, — сказав шоураннер і виконавчий продюсер Нік Сантора. "Я виріс на фільмах Арнольда Шварценеггера – я просив у свого батька кілька доларів, щоб могти піти в кіно і побачити найбільшу зірку у світі на великому екрані. Тому я створив перший телевізійний проєкт для Арнольда, який є неймовірно захопливим для мене".

Серіал означає, що ви отримаєте більшу дозу Арнольда на екрані, ніж будь-коли раніше. "Fubar надере вам дупу і змусить вас сміятися – і не тільки упродовж двох годин. Ти отримаєш цілий сезон", – сказав Шварценеггер.

"Фубар" 2023: дивіться трейлер онлайн