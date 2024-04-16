Попри війну вірив у зйомки кіно в Україні: де зараз актор Артемій Єгоров

Артемій Єгоров – успішний, затребуваний український актор. Глядачам він відомий за ролями у проєктах "Карпатський рейнджер" "На лінії життя", "Розтин покаже", "Кріпосна-4" та "Сусідка".

Велика війна докорінно змінила життя багатьох українських акторів. Кіно 24 розповість, де зараз і чим займається Артемій Єгоров.

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Де зараз Артемій Єгоров

Артемій Єгоров досить активно веде свої соціальні мережі, на яких з початку повномасштабної війни голосить про підтримку України і наших Збройних Сил та розповідав про збори на потреби Сил оборони.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Артемій працював у Києві, де живе з 2016 року, а згодом повернувся до рідної Одеси.

Актор брав участь в укріпленні Одеси, носив мішки з піском для оборонних споруд та возив гуманітарну допомогу.

"Я (Артемій Єгоров – Кіно 24) переоцінив своє ставлення до людей, до ситуації і хочу вийти з війни кращим, добрішим і світлішим", – розповідав в ефірі "Сніданку" актор.

Артемій Єгоров більшу частину життя розмовляв російською мовою, але з початку повномасштабного вторгнення відмовився спілкуватися мовою країни-окупанта. Про це він розповідав у інтерв'ю KP.UA.

Перед початком великої війни робочий графік актора був забитий на 2 роки наперед. Однак війна внесла свої корективи.

"Сказати, що це був шок, це нічого не сказати. Як і більшість людей, я був розгублений, кілька сотень разів вже прощався з життям. Потім наступив період відчаю. Я сидів і думав, що все, що було до цього - зйомки, тренування, просто не мало сенсу. Але згодом зрозумів, що треба витягувати себе із цього стану", – розповідав Єгоров.

Попри складні обставини в країні, актор все ж вірив у продовження українського кінематографу.

Я був одним з небагатьох кіношників, хто вірив, що зйомки будуть. … я казав – будуть! У мене всі навіть запитували: а звідки ти знаєш? Не знав точно, але я цього хотів, якось інтуїтивно відчував, що все-таки кіно буде. Потім почалися дозйомки тих проєктів, які не встигли зняти до повномасштабної війни. Життя все одно мало продовжуватися. Тому моя надія, віра давали сили і мені, й іншим,

– розповів актор.

Перші зйомки з початку війни, в яких взяв участь був у проєкті "Гарячий". "Пам’ятаю, як отримав на пошту вибірку на знімальний день "Гарячого" – я тоді просто розплакався. Переді мною було те, чого я хотів, у що вірив! Це дуже приємний і зворушливий момент", – пригадував у інтерв'ю актор.

Артемій в лютому 2023 року розповідав про його "камбек на театральну сцену". Зокрема, він разом з іншими українськими акторами зіграв у виставі "Основний Інстинкт".

Не так давно на українські екрани вийшов 3 сезон серіалу "Розтин покаже", в якому знімався актор. Зараз великої популярності серед українських глядачів здобув проєкт за участі Артемія Єгорова "Просто Надія". Більше про проєкт, в якому знявся актор, читайте в матеріалі Кіно 24.

До слова, актор раніше розповідав про те, що хотів би зіграти "Привид Києва".