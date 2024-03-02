Прилетіло поблизу будинку батьків: акторка Тишкевич шокувала деталями нічної атаки рідної Одеси
Джерело:Катерина Тишкевич
Під час нічної атаки 2 березня російський БПЛА влучив у дев'ятиповерхівку в Одесі. Акторка Катерина Тишкевич поділилася, що "Шахед" прилетів поблизу будинку її батьків.
Крім того, подруга знаменитості втратила квартиру через влучання у її будинок дрону-камікадзе. На щастя, всі з близьких Катерини залишились живі.
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Тишкевич розповіла про наслідки ракетного обстрілу для рідної Одеси
Знаменитість поділилася, що дрон прилетів у будинок, розташований за 400 метрів від її школи й за 300 метрів від будинку її батьків.
Мама сказала, що зранку купувала хліб у кіоску, а влучило якраз у будинок цієї продавчині. Жінку трусило, загибли її сусіди,
– зізналася артистка.
Катерина Тишкевич відреагувала на нічний обстріл Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс
Катерина Тишкевич відреагувала на нічний обстріл Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс
До того ж Катерина заявила, що її знайома втратила квартиру через нічний обстріл.
"Вдома були мама і брат, які вперше за війну вирішили спуститися вниз. Це врятувало їм життя", – додала Тишкевич.
Знайома Катерини Тишкевич втратила квартиру внаслідок ракетного обстрілу по Одесі 2 березня / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ракетний обстріл Одеси
- У ніч на 2 березня російські війська здійснили атаку по Одесі з використанням безпілотних літальних апаратів "Шахед".
- Один з дронів-камікадзе влучив у 9-поверховий будинок.
- На жаль, це призвело до загибелі 4 осіб, у тому числі 1 дитини, та поранення ще 8 людей, серед яких також є дитина.
- Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.