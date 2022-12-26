Ганьба ганьбою: у Росії перейменували "Аватар: Шлях води" й незаконно показують в кінотеатрах

Московські кінотеатри показують новий фільм режисера Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води", ще й з іншою назвою. Це незаконно, адже компанія Disney покинули російський ринок і закрила там свої офіси.

Кінотеатри Росії "Кіноас" у ТЦ "Щолково" та "Атлантіс Кіно" у ТЦ "Атлантіс" пропонують піратський показ другої частини фільму "Аватар: шлях води" у 2D. Квитки продають за 458 – 650 гривень на фільм з іншою назвою – "Надлюди". Про це пишуть російські телеграм-канали, передає 24 канал.

Дізнавайтеся більше "Ножі наголо: Скляна цибуля" вже на Netflix: перші відгуки на довгоочікуваний детектив 2022 року

Російські кінотеатри незаконно показують "Аватар: Шлях води"

За інформацією російських телеграм-каналів, "у Єкатеринбурзькому "Грінвіч Сінема" попереджають, що фільм, який фігурує в афіші як просто "Аватар", показує орендар кінозалів. Трансляція здійснюється в неоригінальному перекладі". До того ж казанський кінотеатр "Кіноград" пропонує подивитися другу частину "Аватара" за 240 гривень, щоправда, в афіші вона фігурує під назвою "Надлюди".

Це вже не вперше росіяни вдаються до піратських показів найочікуваніших голлівудських новинок 2022 року. Такий спосіб вони обкатали ще у серпні. Нещодавно в кінотеатрах Росії, попри санкції, вийшло французьке кіно "Нова іграшка" – сучасний римейк "Іграшки" 1976 року. Постер, який був у жовто-блакитних кольорах, вони зафарбували, а озвучку віддали коміку Михайлу Галустяну, якого самі глядачі у Росії назвали крінжем. Хоч це нас і не дивує, але така схема просто ганебна!

Нагадаємо, у перший місяць з російського ринку вийшли провідні голлівудські студії: Universal, Warner Bros., Disney, Sony та Paramount. А в листопаді студія Disney приготувалася до абсолютного припинення діяльності в Росії.

Що відомо про "Аватар 2"

"Шлях води" — перший із чотирьох запланованих сиквелів "Аватара", які Кемерон випускатиме раз на два роки до 2028 року.

"Аватар: Шлях води", дія якого, як випливає з назви, в основному відбувається під водою в океані, вважається одним із найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

Як зазначив сценарист і режисер Лайам О'Доннелл, у процесі створення фільму Кемерон використав 15 камер, дві з яких були сфокусовані на обличчі кожного актора, а також використання підводної зйомки та "інфрачервоного захоплення глибини для розміщення комп'ютерних персонажів у кадрі".

Аби кадри були більш переконливі, режисер занурився на дно Маріанської западини та став третьою людиною у світі, яка наважилась на це. Акторський склад фільму, зокрема Сігурні Вівер та Кейт Вінслет, а також члени знімальної групи, були навчені дихати під водою протягом двох-трьох хвилин, щоб знімати багато сцен фільму.

"Аватар 2": дивіться трейлер