Перше місце 6 тижнів поспіль: касові збори "Аватара: Шлях води" перевищили 2 мільярди доларів

Фільм "Аватар: Шлях води" лідирує з продажу квитків у кінотеатрах шостий вікенд поспіль. Це робить його першим фільмом, який так довго лідирує у прокаті з часів "Аватара" 2009 року, а Джеймса Кемерона – першим режисером в історії з трьома фільмами, кожен з яких заробив у прокаті понад 2 мільярди доларів.

Згідно з недільними оцінками студії, фільм The Walt Disney Company "Аватар: Шлях води" приніс у прокат у кінотеатрах США та Канади 19,7 мільйона доларів за вихідні. Його глобальна сума зараз перевищила 2 мільярди доларів, що ставить його на шосте місце за всю історію й одразу перед "Людина-павук: Додому шляху нема".

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Касові збори фільму "Аватар: Шлях води" перевищили 2 мільярди доларів

Рік тому "Людина-павук: Додому шляху нема" також лідирувала за касовими зборами протягом шести вікендів, але 2 мільярди доларів отримала після 7 тижня. До цього єдиною стрічкою за останні 25 років, якій вдалося досягти такого результату, був ще один фільм Кемерона "Титанік" (1997 року), який лідирував 15 тижнів поспіль.

"Аватар: Шлях води" досяг мети, яку перед собою ставив режисер. Перед запуском стрічки у прокат Кемерон сказав, що стати "третім чи четвертим касовим фільмом в історії" було "вашою беззбитковістю".

Найбільш касові фільми за останній час:

"Аватар: Шлях води", 19,7 мільйона доларів;

"Кіт у чоботях: Останнє бажання", 11,5 мільйона доларів;

"M3gan", 9,8 млн доларів;

"Пропав безвісти", 9,3 мільйона доларів;

"Людина на ім'я Отто", 9 мільйонів доларів;

"Літак", 5,3 мільйона доларів;

"Домашня вечірка", 1,8 мільйона доларів;

"Того разу, коли я перетворився на слиз. Фільм", 1,5 мільйона доларів;

"Чорна пантера: Ваканда назавжди", 1,4 мільйона доларів;

"Кіт", 1,3 мільйона доларів.

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"Аватар: Шлях води": що відомо

"Шлях води" — перший із чотирьох запланованих сиквелів "Аватара", які Кемерон випускатиме раз на два роки до 2028 року. Події стрічки в основному відбуваються під водою в океані. "Аватар: Шлях води" вважається одним із найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

"Аватар: Шлях води" зараз йде в кінотеатрах. Фільму знадобилося два тижні, аби зібрати у світовому прокаті 1 мільярд доларів. Відомо, що тільки три стрічки у цьому році змогли зібрати у прокаті такі гроші, це: "Топ Ґан: Меверік" та "Світ Юрського періоду: Домініон".

Як зазначив сценарист і режисер Лайам О'Доннелл, у процесі створення фільму Кемерон використав 15 камер, дві з яких були сфокусовані на обличчі кожного актора, а також використання підводної зйомки та "інфрачервоного захоплення глибини для розміщення комп'ютерних персонажів у кадрі".

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер