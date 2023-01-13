"Аватар: Шлях води" серед 10 найприбутковіших фільмів усіх часів: на якому місці фільм

16 грудня 2022 року на великі екрани вийшов довгоочікуваний шедевр Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води". Менш ніж за місяць стрічка потрапила у десятку найуспішніших фільмів усіх часів.

Вже кілька тижнів увесь світ обговорює нову шедевральну стрічку Джеймса Кемерона. На другу частину "Аватара" кіномани чекали 13 років. І недаремно, адже майже одразу після виходу у прокат фільм опинився серед найприбутковіших в історії кінематографа.

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Найприбутковіші фільми всіх часів (станом на 11 січня 2023 року)

"Аватар" – 2,92 млрд доларів "Месники: Завершення" – 2,79 млрд доларів "Титанік" – 2,20 млрд доларів "Зоряні війни: Пробудження сили" – 2,07 млрд доларів "Месники: Війна нескінченності" – 2,05 млрд доларів "Людина-павук: Додому шляху немає" – 1,91 млрд доларів "Аватар: Шлях води" – 1,75 млрд доларів "Світ Юрського періоду" – 1,67 млрд доларів "Король Лев" – 1,66 млрд доларів "Месники" – 1,52 млрд доларів

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер онлайн

Джеймс Кемерон підтвердив, що "Аватар-2" матиме продовження. Він зніме всі чотири заплановані сиквели. Режисер випускатиме їх раз на два роки до 2028 року: