"Аватар: Шлях води" серед 10 найприбутковіших фільмів усіх часів: на якому місці фільм
13 січня 2023, 16:32Читать новость на русском
Джерело:Box Office Mojo
16 грудня 2022 року на великі екрани вийшов довгоочікуваний шедевр Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води". Менш ніж за місяць стрічка потрапила у десятку найуспішніших фільмів усіх часів.
Вже кілька тижнів увесь світ обговорює нову шедевральну стрічку Джеймса Кемерона. На другу частину "Аватара" кіномани чекали 13 років. І недаремно, адже майже одразу після виходу у прокат фільм опинився серед найприбутковіших в історії кінематографа.
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Найприбутковіші фільми всіх часів (станом на 11 січня 2023 року)
- "Аватар" – 2,92 млрд доларів
- "Месники: Завершення" – 2,79 млрд доларів
- "Титанік" – 2,20 млрд доларів
- "Зоряні війни: Пробудження сили" – 2,07 млрд доларів
- "Месники: Війна нескінченності" – 2,05 млрд доларів
- "Людина-павук: Додому шляху немає" – 1,91 млрд доларів
- "Аватар: Шлях води" – 1,75 млрд доларів
- "Світ Юрського періоду" – 1,67 млрд доларів
- "Король Лев" – 1,66 млрд доларів
- "Месники" – 1,52 млрд доларів
"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер онлайн
Джеймс Кемерон підтвердив, що "Аватар-2" матиме продовження. Він зніме всі чотири заплановані сиквели. Режисер випускатиме їх раз на два роки до 2028 року:
- "Аватар-3" – 20 грудня 2024 року;
- "Аватар-4 – 18 грудня 2026 року;
- "Аватар-5" – 22 грудня 2028 року.