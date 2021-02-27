Аватар повернеться: Nickelodeon випустить нові проєкти за всесвітом "Аватар: Легенда про Аанга"

Конгломерат ViacomCBS створив цілий підрозділ під назвою Avatar Studios. Студія окремо займатиметься розвитком та розширенням всесвіту серіалів "Аватар: Легенда про Аанга" і "Легенда про Корру".

Фанатам обіцяють нові шоу та мультфільми. Творчими керівниками будуть ті самі люди, які створювали "Легенду про Аанга" – Майкл Данте ДіМартіно і Брайан Коніецко.

До теми Бівіс і Батхед повертаються у новому художньому фільмі: подробиці

ДіМартіно і Коніецко звітуватимуть перед президентом Nickelodeon Animation Ремсі Наіто. Тобто на цей раз все серйозно. Вочевидь, у Nickelodeon таки оцінили потужність оригінального серіалу. Перший сезон "Аватар: легенда про Аанга" вийшов у 2005 році, а останній – у 2008. Але увага та любов фанатів до цього проєкту не згасає й досі. Тим паче момент виходу мультимедійний серіал отримав безліч схвальних відгуків від кінокритиків.

Що відомо про майбутні проєкти Avatar Studios

Першим проєктом Avatar Studios стане повнометражний анімаційний фільм. Його виробництво планують розпочати вже у 2021 році. Більше подробиць поки що не розкривають.

Серіали та фільми за всесвітом Аватара виходитимуть на стрімінговому сервісі Paramount +. Це колишній CBS All Access, який перезапустять під новою назвою вже 4 березня 2021 року.

Попередні проєкти за всесвітом "Аватар: легенда про Аанга"

Також у 2010 році вийшов фільм "Останній повелитель стихій". Але стрічка вийшла на стільки жахливою, що про неї згадувати просто непристойно. Майкл Данте Ді Мартіно і Брайан Коніецко не були залучені до цього проєкту. І цілком ймовірно, що саме це стало промахом.

У 2012 році на Nickelodeon вийшов мультсеріал "Легенда про Корру", який тривав 4 сезони. Це було якісним розширенням франшизи, але багато загадок так і залишились нерозкритими.

До слова, у 2018 році Netflix анонсував серіал-адаптацію "Легенди про Аанга" з живими акторами. Спочатку шоу-раннерами виступали Майкл Данте ДіМартіно і Брайан Коніецко, але у 2020-му вони покинули проєкт через творчі розбіжності.