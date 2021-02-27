Аватар повернеться: Nickelodeon випустить нові проєкти за всесвітом "Аватар: Легенда про Аанга"

Джерело:Deadline
Конгломерат ViacomCBS створив цілий підрозділ під назвою Avatar Studios. Студія окремо займатиметься розвитком та розширенням всесвіту серіалів "Аватар: Легенда про Аанга" і "Легенда про Корру".
Фанатам обіцяють нові шоу та мультфільми. Творчими керівниками будуть ті самі люди, які створювали "Легенду про Аанга" – Майкл Данте ДіМартіно і Брайан Коніецко.
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ДіМартіно і Коніецко звітуватимуть перед президентом Nickelodeon Animation Ремсі Наіто. Тобто на цей раз все серйозно. Вочевидь, у Nickelodeon таки оцінили потужність оригінального серіалу. Перший сезон "Аватар: легенда про Аанга" вийшов у 2005 році, а останній – у 2008. Але увага та любов фанатів до цього проєкту не згасає й досі. Тим паче момент виходу мультимедійний серіал отримав безліч схвальних відгуків від кінокритиків.
Також у 2010 році вийшов фільм "Останній повелитель стихій". Але стрічка вийшла на стільки жахливою, що про неї згадувати просто непристойно. Майкл Данте Ді Мартіно і Брайан Коніецко не були залучені до цього проєкту. І цілком ймовірно, що саме це стало промахом.
У 2012 році на Nickelodeon вийшов мультсеріал "Легенда про Корру", який тривав 4 сезони. Це було якісним розширенням франшизи, але багато загадок так і залишились нерозкритими.
До слова, у 2018 році Netflix анонсував серіал-адаптацію "Легенди про Аанга" з живими акторами. Спочатку шоу-раннерами виступали Майкл Данте ДіМартіно і Брайан Коніецко, але у 2020-му вони покинули проєкт через творчі розбіжності.