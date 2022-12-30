"Мене від цього нудить": Кемерон вирізав із "Аватара 2" 10-хвилинну сцену насильства зі зброєю

Довгоочікуваний фільм Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води" триває 3 години, але це не завадило йому зайняти перше місце у світових чартах і за два тижні зібрати у прокаті мільярд доларів. Проте у новому інтерв'ю Esquire Middle East режисер розповів, що фільм тривав би на 10 хвилин довше, якби він не вирізав сцени насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

Кемерон сказав, що він більше не зацікавлений у фетишизації зброї у своїх бойових сценах, враховуючи нестримне насильство із застосуванням вогнепальної зброї у США.

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Кемерон вирізав із "Аватара 2" 10-хвилинну сцену з вогнепальною зброєю

Насправді я вирізав з фільму близько 10 хвилин, присвячених перестрілкам. Я хотів позбутися деякої потворності, знайти баланс між світлом і темрявою. Звичайно, у вас має бути конфлікт. Насильство і дія — те саме, залежно від того, як ви на це дивитеся. Це дилема кожного режисера бойовиків, а я відомий як режисер бойовиків,

– сказав Кемерон.

Раніше Кемерон також сказав в інтерв'ю: "Я оглядаюся на деякі фільми, які я зробив, і я не знаю, чи хотів би так робити цей фільм зараз. Я не знаю, хотів би я фетишизувати зброю, як я зробив у декількох фільмах "Термінатор" 30 років тому, в нашому нинішньому світі. Те, що відбувається зі зброєю у нашому суспільстві – мене від цього нудить".

"Аватар: Шлях води" зараз йде в кінотеатрах. Фільму знадобилося два тижні, аби зібрати у світовому прокаті 1 мільярд доларів. Відомо, що тільки три стрічки у цьому році змогли зібрати у прокаті такі гроші, це: "Топ Ґан: Меверік" та "Світ Юрського періоду: Домініон".

. "Шлях води" — перший із чотирьох запланованих сиквелів "Аватара", які Кемерон випускатиме раз на два роки до 2028 року. Події стрічки в основному відбуваються під водою в океані. "Аватар: Шлях води" вважається одним із найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер картини