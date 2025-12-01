Укр Рус
Кіно Кіноновини Відома точна дата виходу найочікуванішого фільму року – "Аватар: Вогонь і попіл"
1 грудня, 17:36
2

Відома точна дата виходу найочікуванішого фільму року – "Аватар: Вогонь і попіл"

Марта Гнат
Основні тези
  • Фільм "Аватар: Вогонь і попіл" вийде в українських кінотеатрах 18 грудня з Семом Вортінгтоном і Зої Салдана в головних ролях.
  • У фільмі також знімаються Сіґурні Вівер, Кейт Вінслет, Стівен Ланг та інші актори.

Уже цього року на великі екрани повертається один із найпопулярніших фільмів про "Аватара". У центрі історії знову будуть Джейк Саллі та Нейтрі.

На них чекатиме нове випробування, яке загрожуватиме Пандорі – плем'я "Попіл". 24 Канал уже знає, коли глядачі зможуть побачити продовження культової стрічки у кіно.

Не пропустіть Без "Сам удома" у списку: небанальні новорічно-різдвяні фільми на кожен день грудня

В українських кінотеатрах фільм "Аватар: Вогонь і попіл" вийде вже 18 грудня. У головних ролях – Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

"Аватар: Вогонь і попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

Шанувальники стрічки припускають, що третя частина легендарної історії поб'є касові рекорди та принесе нові сюжетні зрушення, які потенційно можуть стати майбутнім продовженням для нових частин.

  • Сем Ворітнгтон – головний герой, який грає колишнього морського піхотинця.
  • Зої Салндана – дружина головного героя. В сюжеті вона постає вождем племені Оматькані.
  • Сіґурні Вівер – донька Джейка і Нейтірі.
  • Кейт Вінслет – ватажка морської спільноти.
  • Стівен Ланг.
  • Джоел Девід Мур.
  • Сі Сі Ейч Паундер.
  • Метт Джеральд та інші.

Також рекомендуємо не пропустити найочікуваніші прем'єри грудня на Netflix.