Известна точная дата выхода самого ожидаемого фильма года "Аватар: Огонь и пепел"

Уже в этом году на большие экраны возвращается один из самых популярных фильмов об "Аватаре". В центре истории снова будут Джейк Салли и Нейтри.

Их ждет новое испытание, которое будет угрожать Пандоре – племя "Пепел". 24 Канал уже знает, когда зрители смогут увидеть продолжение культовой ленты в кино.

Когда выйдет "Аватар: Огонь и пепел"?

В украинских кинотеатрах фильм "Аватар: Огонь и пепел" выйдет уже 18 декабря. В главных ролях – Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

"Аватар: Огонь и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

Поклонники ленты предполагают, что третья часть легендарной истории побьет кассовые рекорды и принесет новые сюжетные сдвиги, которые потенциально могут стать будущим продолжением для новых частей.

Кто сыграл в фильме "Аватар: Огонь и пепел"?

Сэм Ворингтон – главный герой, который играет бывшего морского пехотинца.

Зои Салндана – жена главного героя. В сюжете она предстает вождем племени Оматькани.

Сигурни Уивер – дочь Джейка и Нейтири.

Кейт Уинслет – предводительницы морского сообщества.

Стивен Ланг.

Джоэл Дэвид Мур.

Си Си Эйч Паундер.

Мэтт Джеральд и другие.

