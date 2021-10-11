Ажіотаж передбачено – Стів Карелл стане психотерапевтом серійного вбивці у серіалі "Пацієнт"

Телеканал FX Productions розпочав виробництвом серіалу "Пацієнт"(The Patient), головну роль в якому зіграє зірка "Ранкового шоу" Стів Карелл. Коли відбудеться прем’єра поки невідомо.

Стів Карелл, номінований на Оскар та Еммі, за професійне життя зібрав дивовижне резюме, оскільки знімався у найяскравіших фільмах і серіалах, зокрема: "Брюс Всемогутній", "Телеведучий: Легенда про Рона Борґанді", "Сорокалітній незайманий", "Маленька міс Щастя", "Еван Всемогутній", "Закохатися у наречену брата", "Божевільне побачення", "Хортон", "Будь кмітливим", "Це безглузде кохання"та "Ранкове шоу".

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Про що розповість серіал "Пацієнт"

За сюжетом психотерапевт Олександр Штраус, який нещодавно втратив дружину, потрапив у полон до серійного вбивці. Маньяк хоче змінити своє життя та вилікуватися і лікар йому відмовити не може. Однак, у цьому процесі змінюється і сам Олександр.

У новому проєкті "Пацієнт" буде 10 епізодів по 30 хвилин кожен. Шоуранерами стануть Джо Вайсберг і Джоел Філдс.

Ми дуже раді, що Джо та Джоел повернулися з новим проєктом для FX після роботи над шістьма дивовижними сезонами "Американців". Їхні творчі інстинкти та майстерність сюжету знову проявляться у "Пацієнті", який продемонструє чудові таланти Стіва Карелла як актора і продюсера,

– наголосила Кім Шріер.

Сьогодні актор зіграв головну роль у другому сезоні серіалу "Ранкове шоу", а комедія з його участю "Космічні сили" має вийти у 2022 році.