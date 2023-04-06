Прем’єра дня: цікаві факти про фільм "Бачення метелика", про які ви не знали

6 квітня в українських кінотеатрах вийшла стрічка "Бачення метелика" про звільнену з російського полону войовницю. "Метелик" — позивний головної героїні, повернення якої чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики.

Це повнометражний режисерський дебют Максима Наконечного, продюсера документального гіта Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться", який став призером фестивалів IDFA (найбільший у світі документальний кінофестиваль) і Docudays UA.

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Добірка цікавих фактів про фільм "Бачення метелика"

24 Канал зібрав цікаві факти про фільм, який уже от-от вийде на великі екрани.

Ідея, сюжет та назва стрічки

Ідея фільму виникла в режисера у 2018 році, коли він монтував документальний серіал "Невидимий батальйон" про українських жінок на війні. Одна з героїнь тоді розповіла, що домовилася зі своїми побратимами, щоб ті її радше вбили, аніж дозволили опинитися у ворожому полоні. За словами режисера Максима Наконечного, сюжет став результатом міркувань про те, що чекатиме на таку жінку, якщо її все ж схопить ворог.

Робоча назва фільму була "Спас", однак була змінена на "Бачення метелика" — щоб не мати релігійної конотації, а також більше відобразити героїню — войовницю з позивним "Метелик", яка повертається з полону й не бажає бути в позиції жертви, бореться за власне бачення свого життя.

"Бачення метелика": дивіться трейлер фільму

Акторський склад та робота над ролями

Головну роль у фільмі виконала Ріта Бурковська, відома з картини "Парфенон" литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, якого російські військові вбили в обложеному Маріуполі навесні 2022 року.

Режисер і акторка працювали таким чином, що виконавиця ролі могла створювати образ героїні — відмінний від початкової ідеї. Щоб краще його пропрацювати, Бурковська спілкувалася з жінками, досвід яких був подібний до історії її персонажа — військовими, ветеранками, колишніми полоненими.

Складною була й фізична підготовка, адже під час фільмування було необхідно то схуднути, то набрати вагу. Бурковська займалася тренуваннями та працювала з дієтологом. Також вона навчилася основ роботи з безпілотниками та закінчила курс із парамедицини в добровольчому батальйоні "Госпітальєри".

Ріта Бурковська у фільмі "Бачення метелика" / Фото "Артхаус Трафік"

Роль чоловіка головної героїні виконує Любомир Валівоць, актор театру, кіно й телебачення. Також в акторський склад увійшла Наталка Ворожбит, відома драматургиня, сценаристка фільму "Кіборги" та серіалу "Спіймати Кайдаша", режисерка стрічки "Погані дороги".

Одну з ролей виконав актор, офіцер і волонтер Мирослав Гай. У фільмі також залучені реальні лікарі, військові, в тому числі колишні полонені.

Співавторка сценарію — письменниця та кінорежисерка Ірина Цілик, відома своїм документальним гітом "Земля блакитна, ніби апельсин", відзначеним на Санденсі. За словами Наконечного, він сам окреслив сюжет, а Цілик привнесла деталі та провела блискучу роботу над діалогами.

Кадри з фільму "Бачення метелика" / фото "Артхаус Трафік"

Міжнародне визнання

Світова прем’єра "Бачення метелика" відбулася на 75-му Каннському фестивалі у конкурсній програмі "Особливий погляд". Це друга за важливістю фестивальна секція.

Фестивальна історія картини триває: "Бачення метелика" вже показали в понад 20 країнах світу: Франції, Румунії, Хорватії, Німеччині, Чехії, Сербії, Боснії, Фінляндії, Канаді, Люксембурзі, Південній Кореї, Бразилії, Латвії, Польщі, Греції, Швеції, Австралії, Іспанії, США, Норвегії, Італії, Бельгії, Індії та Литві. Найсвіжіший фестивальний показ відбувся в Гаазі — на Міжнародному кінофестивалі про права людини Movies that Matter у Гаазі.

Стрічка отримала визнання і в Україні — "Бачення метелика" визнали Найкращим українським фільмом 2022 року за версією Одеського міжнародного кінофестивалю (пройшов у межах Варшавського міжнародного кінофестивалю).

Також картина отримала 5 номінацій на Національну премію кінокритиків "Кіноколо" (Найкращі повнометражний ігровий фільм, режисер, акторка, сценарій та Відкриття року).

Кадри з фільму "Бачення метелика" / фото "Артхаус Трафік"

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Відгуки західних ЗМІ та українських видань

"Бачення метелика" високо оцінили кінокритики.

Так, видання The Hollywood Reporter написало, що фільм "вселяє надію", а гра Рити Бурковської "дуже виразна", Deadline назвало його "найсвоєчаснішим фільмом у Каннах", а Screen Daily — "суворим, але переконливим".

Українські видання також описують стрічку позитивно. LiRoom: "Один із найсильніших фільмів про нашу війну з Росією". Cineast: "Це кіно і є про волю. Про здатність боротися попри біль і втому, про бажання жити й любити, про здатність людини витримувати складні життєві обставини та виходити з них сильнішою".

Кадри з фільму "Бачення метелика" / фото "Артхаус Трафік"