23 лютого, 11:11
3

Оголошено переможців кінопремії BAFTA-2026: які фільми отримали нагороду

Ольга Паньків
Основні тези
  • Найкращим фільмом на BAFTA-2026 стала стрічка "Одна битва за іншою", а найкращим британським фільмом – "Гамнет".
  • Найкращим анімаційним фільмом визнано "Зоотрополіс-2", а найкраще документальне кіно – "Містер Ніхто проти Путіна".

22 лютого 2026 року в Лондоні відбулася церемонія нагородження переможців BAFTA. Це вже 79-та подія Британської академії телебачення та кіномистецтва.

Цього разу в одній із номінацій був український фільм "2000 метрів до Андріївки", однак стрічці не вдалося вибороти перемогу. У цій номінації відзначили російський пропагандистський фільм "Містер Ніхто проти Путіна", подробиці читайте за посиланням. А весь список переможців BAFTA-2026 опублікувало видання Deadline.

Які фільми отримали перемогу на BAFTA-2026?

Серед переможців можна помітити стрічку "Одна битва за іншою". Вона отримала нагороду в номінації "Найкращий фільм". Найкращим британським фільмом стала стрічка "Гамнет" із Джессі Баклі та Полом Мескалом. Найкращим анімаційним фільмом став найкасовіший мультфільм 2025 року "Зоотрополіс-2". У списку переможців BAFTA 2026 також такі стрічки:

  • Найкращий фільм іноземною мовою – "Сентиментальна цінність",
  • Найкраще документальне кіно – "Містер Ніхто проти Путіна",
  • Найкращий режисер або режисерка – Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою",
  • Найкращий оригінальний сценарій – "Грішники", Раян Кугле,
  • Найкращий адаптований сценарій – "Одна битва за іншою",
  • Найкраща жіноча роль – Джессі Баклі, "Гамнет",
  • Найкраща чоловіча роль – Роберт Арамайо, "Я клянуся",
  • Найкраща акторка другого плану – Вунмі Мосаку, "Грішники",
  • Британський короткометражний фільм – "Це ендометріоз",
  • Видатний британський внесок у кінематограф – Клер Біннс,
  • Британський короткометражний анімаційний фільм – "Два чорношкірні хлопці в раю",
  • Найкращий актор другого плану – Шон Пенн, "Одна битва за іншою",
  • Найкращі візуальні ефекти – "Аватар: Вогонь і попіл",
  • Оригінальна музика – "Грішники",
  • Найкраще дитяче та сімейне кіно – "Бунг",
  • Найкращий кастинг – "Я клянуся", Лорен Еванс,
  • Найкращі грим і зачіски – "Франкештейн",
  • Видатний дебют британського сценариста, режисера чи продюсера – "Тінь мого батька",
  • Найкращий дизайн костюмів – "Франкештейн",
  • Найкраща операторська робота – "Одна битва за іншою",
  • Найкращий монтаж – "Одна битва за іншою".

Подробиці події також можна дізнатись у виданнях Associated Press та Variety.

Що варто знати про премію BAFTA?

  • BAFTA – це одна з найпрестижніших кінопремій світу.
  • Багато хто називає її британським аналогом Оскара.
  • Щороку Британська академія телебачення та кіномистецтва вручає нагороди за досягнення в кіно, телебаченні та ігровій індустрії.
  • Її було засновано у 1947 році в Лондоні.
  • Основними номінаціями є "Найкращий фільм", "Найкращий британський фільм", "Найкращий режисер", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща жіноча роль", "Найкращий документальний фільм", "Найкращий анімаційний фільм", а також технічні категорії та багато інших.