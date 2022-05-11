BAFTA TV Awards 2022: переможці престижної премії

У Лондоні, 8 травня, нагородили переможців BAFTA TV Awards 2022. Хто став лауреатом премії – читайте далі.

Третій рік поспіль ведучим церемонії був британський комік Річард Айоаді. Цього року вперше з часів пандемії BAFTA TV Awards відбулася наживо, а не онлайн. Відзначимо, що премія вручається з 1955 року і є британським аналогом премії США Еммі.

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Список переможців кінопремії BAFTA TV Awards 2022

Цікаво, що серед переможців премії є документальний фільм "Безстрашні: Жінки, що борються з Путіним".

У проєкті йдеться про російських політичних активісток Люсі Штейн, Ірині Фатьяновій і Віолетті Грудіній. Штейн, зокрема, була учасницею антипутінського гурту Pussy Riot, а Фатьянова і Грудіна – соратницями опозиціонера Навального.

Повний список переможців BAFTA TV Awards 2022:

"Найкраща акторка" — Джоді Комер ("Допомога")