BAFTA TV Awards 2022: переможці престижної премії
Джерело:The Guardian
У Лондоні, 8 травня, нагородили переможців BAFTA TV Awards 2022. Хто став лауреатом премії – читайте далі.
Третій рік поспіль ведучим церемонії був британський комік Річард Айоаді. Цього року вперше з часів пандемії BAFTA TV Awards відбулася наживо, а не онлайн. Відзначимо, що премія вручається з 1955 року і є британським аналогом премії США Еммі.
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Список переможців кінопремії BAFTA TV Awards 2022
Цікаво, що серед переможців премії є документальний фільм "Безстрашні: Жінки, що борються з Путіним".
У проєкті йдеться про російських політичних активісток Люсі Штейн, Ірині Фатьяновій і Віолетті Грудіній. Штейн, зокрема, була учасницею антипутінського гурту Pussy Riot, а Фатьянова і Грудіна – соратницями опозиціонера Навального.
Повний список переможців BAFTA TV Awards 2022:
- "Найкраща акторка" — Джоді Комер ("Допомога")
- "Найкращий актор" — Шон Бін ("Строк")
- "Найкраща актриса другого плану" — Кеті Тайсон ("Строк")
- "Найкращий актор другого плану" — Меттью Макфейден ("Спадщина")
- "Найкраща чоловіча роль у комедійному шоу" — Джеймі Деметріу ("Стас все здасть")
- "Найкраща жіноча роль у комедійному шоу" — Софі Віллан ("Божевільна сімейка Альми")
- "Найкращий драматичний серіал" — "На моєму місці"
- "Найкращий драматичний фільм" — "Разом"
- "Найкращий мінісеріал" — "Строк"
- "Найкраща мильна драма" — "Вулиця Коронації"
- "Найкращий іноземний серіал" — "Підземна залізниця"
- "Найкраща сценарна комедія" — "Материнство"
- "Найкращий документальний фільм" — "Моє дитинство, моя країна — 20 років в Афганістані"
- "Поточні події" — "Безстрашні: Жінки, що борються з Путіним"