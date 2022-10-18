Акторка Цимбалару зізналася, чи готова відпустити чоловіка на війну

Війна в Україні триває і кожен чоловік має бути готовий взяти в руки зброю. Серед тих, хто захищає нашу країну, є багато відомих людей. Однак акторка Анастасія Цимбалару зізналася, що не готова відпускати коханого на війну.

Дівчина наголосила, що це величезний біль для кожної сім'ї і жодна жінка не готова відпускати чоловіка. В інтерв'ю 24 каналу Анастасія поділилася, що багато друзів, які зараз воюють, дякують їй та Григорію за те, що допомагають у тилу.

Читайте також Подружжя акторів Бакланов і Цимбалару зізналися, чи думали про всиновлення дітей

Звісно, що ні. А яка жінка готова? Це величезний біль для кожної сім'ї. Поки ми робимо те, що в наших силах. Навіть ті друзі, які зараз на війні, кажуть: "Дякуємо, що допомагаєте і не полишаєте нас". Ми не маємо права лишити,

– сказала Анастасія.

Цимбалару згадала й про хейт, який зараз є в бік чоловіків, які не воюють. Безумовно, чоловіки мають боронити нас, але хто їх забезпечуватиме? Стільки запитів, у всіх чогось не вистачає: одягу, їжі, медикаментів, автівок, амуніції тощо. На якомусь ресурсі акторка прочитала, що на одного військового потрібно 17 чи 20 цивільних, які його забезпечуватимуть. 60% українців залишилися без роботи. Хто забезпечуватиме цих військових? Хтось має воювати, а хтось має робити все, що в його силах, щоб підтримувати наших хлопців і дівчат.



Анастасія Цимбалару / Фото Уляни Журби, 24 канал

Я можу зібрати акторів, організувати подію, зібрати кошти. Гриша знаходить бронежилети, каски, замовляє автомобілі, домовляється з європейцями, китайцями. Поки що кожен перебуває на своєму місці і робить те, що в його силах. Головне не сидіти і не чекати перемоги, а робити щось для цього. Тоді й не буде потреби відправляти всіх на війну,

– підкреслила Цимбалару.

Чи готовий Григорій воювати

читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

Григорій Бакланов зізнався, що у нього немає підготовки у військовій справі, але він готовий воювати, точно не ховатиметься: "Ми вдома і завжди боротимемося за своїх".