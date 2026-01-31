3 банальні фільми, на які не варто витрачати час
- Фільм "Шпигунка на весіллі" отримав рейтинг IMDb 4.4/10 і розповідає про шпигунку, яка намагається врятувати весілля подруги.
- Фільм "Кінець" з рейтингом IMDb 5.4/10 описує життя родини в бункері після екологічної катастрофи на Землі.
Вихідні – ідеальний час, щоб відпочити за переглядом фільмів. Узимку не завжди є бажання виходити на вулицю, тож можна влаштувати затишну атмосферу вдома, а для компанії – покликали друзів або близьких.
24 Канал розповість про 3 банальні фільми, на які не варто витрачати свій час. Тож, якщо ви збираєтесь влаштувати сьогодні кіновечір, оберіть якісь інші, цікавіші стрічки.
Банальні фільми, на які не варто витрачати час
"Шпигунка на весіллі"
- Рейтинг IMDb: 4.4/10
У фільмі розповідається про секретну шпигунку Сем, яка стає дружкою на весіллі своєї найкращої подруги. Вона планувала отримати задоволення від свята, але все пішло не за планом. Найманці викрадають багатих гостей і вимагають викуп. Так, Сем береться за справу і намагається врятувати весілля подруги.
"Шпигунка на весіллі": дивіться онлайн трейлер фільму
"Кінець"
- Рейтинг IMDb: 5.4/10
Після екологічної катастрофи Земля стає непридатною для існування. Заможна родина створює бункер на місці, де колись була соляна шахта. Понад двадцять років вони із прислугою живуть у повній ізоляції.
Під землею у пари народжується син, який ніколи не бачив сонця. Неочікувано до бункера потрапляє дівчина, і родина зіштовхується з новими викликами.
"Кінець": дивіться онлайн трейлер фільму
"10 блогерят" (2025)
- Рейтинг IMDb: 4.5/10
У центрі сюжету – 10 зірок, яких замкнули на знімальному майданчику. Невідомий влаштовує для них небезпечну гру: кожні 10 хвилин онлайн-аудиторія повинна проголосувати, хто стане наступною жертвою.
"10 блогерять": дивіться онлайн трейлер фільму