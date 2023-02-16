Із зірками "Гри престолів" та "Бріджертонів": вийшов український трейлер комедії "Банк Дейва"

Прем’єра фільму "Банк Дейва" стартує в українських кінотеатрах з 30 березня. А поки дивіться локалізований український трейлер стрічки, яка розповідає реальну історію бізнесмена Дейва Фішвіка.

Режисером картини став Кріс Фоггін, який зняв комедії "Друзі рибалки", "Закохані діти", детективні шоу "Сліди", "Віра", короткий метр "Запит в друзі чекає підтвердження" з Джуді Денч тощо. Про це 24 Каналу розповіла пресслужба фільму.

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"Банк Дейва": сюжет та трейлер

"Банк Дейва" ґрунтується на реальній історії селф-мейд мільйонера Дейва Фішвіка, який задумав відкрити "народний банк" у Британії, де сноби-фінансисти не видавали нову банківську ліцензію протягом цілих 150 років! Зламати систему чи покращити її? Обрати кохання чи кар'єру? Чим закінчиться історія – дізнаємося після перегляду фільму.

Головну роль Дейва Фішвіка зіграв популярний британський актор Рорі Кіннір, відомого за ролями в блокбастерах "Квант милосердя", "007: Координати "Скайфол", та серіалах "Чорне дзеркало", "Порожня корона" та інші.

Історія Дейва мене підкорила. Мені захотілося розібратися, що саме стояло за його завзятістю та рішучістю. Що було в нього на душі, звідки він брав енергію для боротьби? І чи знав він, що його боротьба приведе до успіху? Це те, що мені було близько, коли я вперше почув історію свого героя,

– сказав Кіннір.

Повідомляють, що Рорі Кіннір серйозно готувався до ролі Фішвіка. "Він не тільки прочитав автобіографічну книгу Дейва, що стала бестселером, але й познайомився зі своїм героєм: побував у нього вдома, побачив його родину і завітав в той самий банк, що заснував Фішвік", – заявили у пресслужбі фільму.

"Банк Дейва": дивіться трейлер

Акторський склад

Окрім Рорі Кінніра, у фільмі знялися:

Джоел Фрай ("Круелла", серіал "Гра престолів"),

("Круелла", серіал "Гра престолів"), Фібі Дайневор (зірка в "Бріджертонах"),

(зірка в "Бріджертонах"), Г'ю Бонневілль ("Пригоди Паддінгтона", "Абатство Даунтон"), який виступив в ролі антагоніста Дейва.

До речі, у стрічці з’являється відома рок-група Def Leppard: за сюжетом, музиканти допомагають герою зібрати потрібну суму грошей. В реальності це улюблена група самого Дейва Фішвіка.