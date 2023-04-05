Найрожевіший фільм 2023: все, що треба знати про "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом

3 квітня вийшов новий трейлер фільму "Барбі", який вже встиг здивувати світ. За 17 годин він зібрав понад 5 мільйонів переглядів та отримав чимало захопливих відгуків. Глядачі з нетерпінням чекають на найрожевіший фільм року, а ми готові розповісти все, що на цю мить відомо про нього – від акторського складу до дати прем’єри.

Режисерка Грета Гервіг працює над фільмом "Барбі" вже досить давно. В грудні 2016 року Емі Шумер початково готувалася до головної ролі, але пізніше відмовилася від участі через "творчі розбіжності".

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У січні 2019 року підтвердили, що Марго Роббі зіграє головну роль культової ляльки Mattel, а в жовтні 2021 року Раян Гослінг приєднався до акторського складу у ролі її партнера, Кена.

З того часу навколо фільму було багато таємниць. Хоча Warner Bros. випустила рекламні зображення персонажів Роббі та Гослінга, реальний сюжет тримався в секреті.

Однак, на церемонії вручення премії губернаторів Академії, яка відбулася 19 листопада 2022 року, режисерка Грета Гервіг натякнула на костюми Кена, які буде носити Раян Гослінг у фільмі "Барбі". У своєму інтерв’ю для Variety, вона заявила, що перша фотографія Гослінга в джинсовому костюмі, яка була оприлюднена в червні, є лише одним з багатьох незвичайних образів, які актор одягатиме у ролі Кена.

Режисерка доповнила, що ранні зображення яскравих костюмів Гослінга "навіть не наближаються" до всіх тих, які будуть використовуватися для створення образу персонажа у фільмі. До того ж вона сказала, що у стрічці буде багато "будинків мрій". "Це буде все, про що ви коли-небудь мріяли", – наголосила Гервіг.

Фільм "Барбі" / Скриншот з трейлеру

Акторський склад

У фільмі про Барбі зіграють кілька відомих акторів, зокрема Марго Роббі у ролі Барбі та Раян Гослінг у ролі Кена. Також до акторського складу приєднався Вілл Феррелл, який зіграє генерального директора Mattel. У своєму інтерв'ю для журналу Wall Street Journal він розповів: "Я дуже зацікавлений у своїй ролі генерального директора Mattel".

4 квітня 2023 року на офіційній сторінці фільму в інстаграмі було опубліковано безліч персонажних постерів з акторами.

Актори, які зіграють у фільмі "Барбі" / Warner Bros.

Сюжет фільму "Барбі"

"Барбі" ще не має офіційно підтвердженого сюжету, але багато говориться про те, що він буде нестандартним та доторкнеться важливих соціальних тем. За словами Вілла Феррелла, який зіграє генерального директора Mattel, фільм неочікуваний та відрізняється від звичайних ідей про Барбі.

Повідомлялося, що версія фільму з Емі Шумер була б зосереджена на тому, що Барбі вигнали з ідеального світу, в якому вона живе, через те, що вона недостатньо досконала і знайшла свій шлях у реальному житті.

Відомо, що увага на кастингу була приділена внутрішній красі, різноманітності та інклюзивності. Проби включали людей різних форм, розмірів та здібностей, щоб усі вони могли відтворити ролі Барбі та Кена.

Режисерка фільму Гервіг прагнула створити не лише яскраву картину, але й повідомити глядачам важливі речі, що знайшли втілення в історії про пригоди Барбі.

Кадр з фільму про Барбі / Скриншот з трейлера

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Якими вийшли трейлери

Перший тизер-трейлер до фільму "Барбі" вийшов 16 грудня 2022 року. 74-секундний кліп починається з того, що маленькі дівчатка грають із ляльками у суворих умовах.

З давніх-давен, від появи на світ першої дівчинки, на світ з’явилися і ляльки. Але ляльки завжди неодмінно мали вигляд малюків, аж доки…

— чути в ролику, як каже оповідачка.

Вперше Барбі з'явилася в 1959 році, коли Рут Хендлер, одна із засновниць компанії з виробництва іграшок Mattel, була натхненна спостереженням за своєю дочкою Барбарою, яка годинами грала з паперовими ляльками. І перша у світі Барбі мала світле волосся, блакитні очі та була одягнена у купальний костюм. Як повідомляє Britannica, кожної секунди у світі продається дві ляльки Барбі.

Потім камера показує Роббі, що височіє над дівчатами в купальному костюмі у чорно-білу смужку, чорних підборах та білих протисонцевих окулярах. У страху перед Барбі дівчатка вирішили розбити своїх лялечок. Потім глядачі миттю познайомляться з грайливим та барвистим світом Барбі.

"Барбі": дивіться перший тизер-трейлер

3 квітня 2023 року випустили другий тизер-трейлер. Цей ролик вже дає більш пильний погляд на Барбі Ленд, коли Роббі їде вулицею у своєму рожевому кабріолеті. Лише за 17 годин після прем’єри він зібрав 5 мільйонів переглядів!

"Барбі": дивіться другий тизер-трейлер

Що відомо про зйомки та дату прем’єри

Зйомки фільму "Барбі" розпочалися у березні 2022 року в Лос-Анджелесі. В червні того ж року папараці помітили на знімальному майданчику Марго Роббі та Раяна Гослінга, які знімали сцени на Веніс-Біч, їздячи на роликах. У липні 2022 року зйомки для деяких акторів вже завершилися.

На церемонії вручення Золотого глобусу 2023 року Марго Роббі поділилася враженнями від зйомок "Барбі", захоплюючись професіоналізмом акторського складу та культурою знімальної групи: "Я не переставала сміятися. Зйомки були сповнені гарного настрою, танців та музики".

"Барбі" вийде в кіно 21 липня 2023 року.