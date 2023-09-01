Фільм "Барбі" став найкасовішим в історії Warner Bros: скільки він зібрав у прокаті

Нашумілий фільм "Барбі" режисерки Грети Гервіг став найкасовішим в історії Warner Bros. За час прокату він зібрав понад 1,3 мільярда доларів і продовжує приносити десятки мільйонів доларів щотижня.

Раніше стало відомо, що "Барбі" стала найуспішнішою стрічкою Warner Bros. в Україні, оскільки за 4 тижні зібрала понад 110 мільйонів гривень. До цього найбільше українським глядачам сподобався "Аквамен".

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"Барбі" – найкасовіший фільм в історії Warner Bros.

Цей фільм перевершив "Гаррі Поттера та Смертельні реліквії. Частину 2", який був рекордсменом протягом 12 років.

За шостий тиждень прокату "Барбі" зібрала ще 18,2 мільйона доларів, але це ще не кінець. За час прокату зібрано 1,342 мільярда доларів і він ще продовжується.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму

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