Перевершив "Аватар: Шлях води": скільки фільм "Барбі" зібрав в українському прокаті

Стрічка Ґрети Ґервіґ про ляльку Барбі вийшла 20 липня і показала неймовірний результат у касових зборах під час першого вікенду. Скільки вдалося зібрати в українському прокаті – читайте далі.

За результатами бокс-офісів, фільм "Барбі" перевершив навіть "Аватар: Шлях води". З 19 липня по 23 липня стрічка зібрала понад 33 мільйони гривень, її переглянули 226 757 глядачів. Про це 24 Каналу повідомила Kinomania LLC.

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"Барбі" зібрала в українському прокаті понад 33 мільйони гривень

Цей рекордний результат фільму "Барбі" перевершив попереднього лідера, "Аватар: Шлях води" Джеймса Кемерона, який зібрав 25,8 мільйона гривень і був у прокаті з 12 грудня.

Глобально "Барбі" теж підкорила світові ринки, заробивши за перший вікенд неймовірну суму – 337 мільйонів доларів, з них 155 мільйонів доларів у США та Канаді та 182 мільйони доларів на міжнародному ринку.

"Барбі" стала фільмом, що піймав дух часу. Це справжній ажіотаж, а не штучний. Глядачі створюють його самі,

– сказав Девід Ґросс, який керує консалтинговою компанією Franchise Entertainment Research, що займається дослідженням кіноіндустрії.

"Це був справді історичний вікенд, який продовжує позитивну динаміку касових зборів 2023 року, – поділився Майкл О'Лірі, президент і головний виконавчий директор Національної асоціації власників кінотеатрів у США. – Люди зрозуміли, що відбувається щось особливе, і вони хотіли бути частиною цього".

"Барбі": дивіться трейлер фільму

Нагадаємо, разом з "Барбі" 20 липня в українському прокаті стартував фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер". Він розповідає про "батька ядерної бомби" – Роберта Оппенгеймера. "Оппенгеймер" не може похизуватися такими зборами, як "Барбі", але також показав неймовірний результат (6,3 мільярда гривень) за перші вихідні. Це зробило фільм найприбутковішим дебютом режисера, не пов'язаним із "Бетменом", а також одним з найкращих стартів для біографічної драми з рейтингом R.