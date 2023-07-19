Як актори Барбі виглядають в реальному житті: яскрава добірка

Вже 20 липня в українському прокаті стартує показ найочікуванішого фільму року "Барбі". Головну роль зіграли Марго Роббі та Раян Гослінг.

Окрім них, у стрічці з'являться Вілл Ферелл, Америка Феррера, Емма Маккі, Гелен Міррен та інші. Як вони виглядають у реальному житті – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Як актори Барбі виглядають в реальному житті

Марго Роббі – Барбі

Марго Роббі виконує роль легендарної ляльки Барбі, яка вирушає у захопливу подорож навколо реального світу, показуючи свої незабутні таланти і є натхненням для інших дівчат.

Марго Роббі у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Раян Ґослінґ – Кен

Раян Ґослінґ зображає Кена, коханого Барбі, що разом з нею прокладає шлях до пригод і ділиться її мріями.

Раян Ґослінґ у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Аріана Грінблатт – Саша

Аріана Грінблатт грає роль Саші, найближчої подруги Барбі, яка володіє великим талантом в музиці та мистецтві, а також завжди готова підтримати Барбі у будь-якій ситуації.

Аріана Грінблатт у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Америка Феррера – Петунія

Америка Феррера виконує роль Петунії, сильної й незалежної жінки, яка працює в Меттел і допомагає Барбі в підкоренні світу бізнесу та інновацій.

Америка Феррера у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Вілл Феррелл – СЕО Mattel

Вілл Феррелл зображає СЕО компанії Mattel, який має свої власні плани й бачить в Барбі можливість втілити їх у життя.

Вілл Феррелл​ у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Симу Лю – Кен

Симу Лю грає ще одного чарівного і талановитого Кена, вірного партнера Барбі.



Симу Лю у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

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Майкл Сера – Аллан

Майкл Сера грає роль Аллана, незвичайного і кумедного персонажа.

Майкл Сера у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Ісса Рей – Президент-Барбі

Ісса Рей втілює сильну і впливову роль Президента-Барбі, яка виявляє свої лідерські якості й надає важливу підтримку Барбі у її боротьбі за мрії та цілі.

Ісса Рей у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Харі Неф – доктор Барбі

Харі Неф здивує глядачів своїм виконанням доктора Барбі, розкриваючи її винахідливість і професійні навички у медичній справі.



Харі Неф у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Гелен Міррен – оповідачка

Гелен Міррен володіє неперевершеним голосом, створюючи неповторний образ оповідачки, яка веде глядачів крізь історію фільму "Барбі" і створює магічну атмосферу.



Гелен Міррен у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Кейт Маккінон – дивна Барбі

Кейт Маккінон створює цікавий образ дивної Барбі, яка своєю непередбачуваністю і незалежністю надає фільму комедійного тону і свіжості.



Кейт Маккінон у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Дуа Ліпа – русалка Барбі

Дуа Ліпа втілює русалку Барбі, показує їй чарівність і грацію, які допомагають Барбі зануритися у світ водних пригод і виявити свою справжню силу.



Дуа Ліпа у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Емма Маккі – фізик Барбі

Емма Маккі з’являється у ролі фізика Барбі, яка використовує свої наукові знання, щоб змінювати світ навколо себе і надихати молодих дівчат.



Емма Маккі у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Нікола Кохлан – дипломат Барбі

Нікола Кохлан зображує дипломата Барбі, яка впевнено виступає на міжнародній арені, прагнучи до глобального розуміння та миру.



Нікола Кохлан у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Шуті Гатва – Кен

Шуті Гатва втілює Кена, надаючи йому свіжий і веселий настрій, що допомагає створити гумористичні сцени та комедійні ситуації.





Шуті Гатва у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

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Коннор Свінделлс – стажист

Коннор Свінделлс у ролі стажиста проходить цікавий шлях від початківця до важливого члена команди Барбі, показуючи значення праці та дружби.



Коннор Свінделлс у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Джон Сіна – Кен

Джон Сіна показує силу у ролі Кена і завжди готовий підтримати Барбі у всіх її пригодах.



Джон Сіна у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Скотт Еванс – Кен

Скотт Еванс створює чарівний та стильний образ Кена.



Скотт Еванс у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу

Александра Шипп – письменниця Барбі

Александра Шипп у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу