Як актори Барбі виглядають в реальному житті: яскрава добірка
Вже 20 липня в українському прокаті стартує показ найочікуванішого фільму року "Барбі". Головну роль зіграли Марго Роббі та Раян Гослінг.
Окрім них, у стрічці з'являться Вілл Ферелл, Америка Феррера, Емма Маккі, Гелен Міррен та інші. Як вони виглядають у реальному житті – дивіться у матеріалі 24 Каналу.
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Як актори Барбі виглядають в реальному житті
Марго Роббі – Барбі
Марго Роббі виконує роль легендарної ляльки Барбі, яка вирушає у захопливу подорож навколо реального світу, показуючи свої незабутні таланти і є натхненням для інших дівчат.
Раян Ґослінґ – Кен
Раян Ґослінґ зображає Кена, коханого Барбі, що разом з нею прокладає шлях до пригод і ділиться її мріями.
Аріана Грінблатт – Саша
Аріана Грінблатт грає роль Саші, найближчої подруги Барбі, яка володіє великим талантом в музиці та мистецтві, а також завжди готова підтримати Барбі у будь-якій ситуації.
Америка Феррера – Петунія
Америка Феррера виконує роль Петунії, сильної й незалежної жінки, яка працює в Меттел і допомагає Барбі в підкоренні світу бізнесу та інновацій.
Вілл Феррелл – СЕО Mattel
Вілл Феррелл зображає СЕО компанії Mattel, який має свої власні плани й бачить в Барбі можливість втілити їх у життя.
Симу Лю – Кен
Симу Лю грає ще одного чарівного і талановитого Кена, вірного партнера Барбі.
Симу Лю у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
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Майкл Сера – Аллан
Майкл Сера грає роль Аллана, незвичайного і кумедного персонажа.
Ісса Рей – Президент-Барбі
Ісса Рей втілює сильну і впливову роль Президента-Барбі, яка виявляє свої лідерські якості й надає важливу підтримку Барбі у її боротьбі за мрії та цілі.
Харі Неф – доктор Барбі
Харі Неф здивує глядачів своїм виконанням доктора Барбі, розкриваючи її винахідливість і професійні навички у медичній справі.
Харі Неф у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
Гелен Міррен – оповідачка
Гелен Міррен володіє неперевершеним голосом, створюючи неповторний образ оповідачки, яка веде глядачів крізь історію фільму "Барбі" і створює магічну атмосферу.
Гелен Міррен у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
Кейт Маккінон – дивна Барбі
Кейт Маккінон створює цікавий образ дивної Барбі, яка своєю непередбачуваністю і незалежністю надає фільму комедійного тону і свіжості.
Кейт Маккінон у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
Дуа Ліпа – русалка Барбі
Дуа Ліпа втілює русалку Барбі, показує їй чарівність і грацію, які допомагають Барбі зануритися у світ водних пригод і виявити свою справжню силу.
Дуа Ліпа у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
Емма Маккі – фізик Барбі
Емма Маккі з’являється у ролі фізика Барбі, яка використовує свої наукові знання, щоб змінювати світ навколо себе і надихати молодих дівчат.
Емма Маккі у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
Нікола Кохлан – дипломат Барбі
Нікола Кохлан зображує дипломата Барбі, яка впевнено виступає на міжнародній арені, прагнучи до глобального розуміння та миру.
Нікола Кохлан у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
Шуті Гатва – Кен
Шуті Гатва втілює Кена, надаючи йому свіжий і веселий настрій, що допомагає створити гумористичні сцени та комедійні ситуації.
Шуті Гатва у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
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Коннор Свінделлс – стажист
Коннор Свінделлс у ролі стажиста проходить цікавий шлях від початківця до важливого члена команди Барбі, показуючи значення праці та дружби.
Коннор Свінделлс у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
Джон Сіна – Кен
Джон Сіна показує силу у ролі Кена і завжди готовий підтримати Барбі у всіх її пригодах.
Джон Сіна у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
Скотт Еванс – Кен
Скотт Еванс створює чарівний та стильний образ Кена.
Скотт Еванс у фільмі "Барбі" / Колаж 24 Каналу
Александра Шипп – письменниця Барбі