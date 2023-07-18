Google додав рожевий фон і феєрверк під час пошуку фільму "Барбі": переконайтеся самі

Довгоочікуваний фільм "Барбі" вийде в кінотеатрах 20 липня. До прем'єри Google запустив у пошуковику гру-"пасхалку".

Якщо у пошуку Google набрати фільм "Барбі" – з'явиться рожевий фон та феєрверки. Аналогічна "пасхалка" виникає, якщо робити запити на ім'я акторів – Марго Роббі та Раяна Гослінга, а також режисерки картини – Грети Гервіг.

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Google додав рожевий фон і феєрверк під час пошуку фільму "Барбі"

Крім візуальних ефектів у нижній частині сторінки з'являється дві кнопки: одна – щоб відновити салют, друга – щоб поділитися сторінкою у соціальних мережах.



Google додав рожевий фон і феєрверк під час пошуку фільму "Барбі" / Скриншот

Прем'єрний показ фільму відбувся 9 липня у Shrine Auditorium and Expo Hall у Лос-Анджелесі. На ньому були присутні виконавці головних ролей – Марго Роббі та Раян Гослінг. Під час прем'єри Марго Роббі приміряла різноманітні образи ляльки Барбі, зокрема повторила образ Барбі 1960-х років.

У центрі сюжету "Барбі" – пригоди знаменитої ляльки Барбі та її коханого Кена. Ляльок вигнали з вигаданого міста Барбіленда, через що вони вирушають у світ людей у пошуках нового життя.

До музичного фону фільму "Барбі" увійшли пісні американських співачок Біллі Айліш та Ейви Макс, британської співачки Charli XCX, американського виконавця Домініка Файка, співачки Нікі Мінаж, австралійського рок-гурту Tame Impala тощо.

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