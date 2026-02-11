Із шикарним Сергієм Стрельниковим: у світ виходить новий український мінісеріал
- Телеканал СТБ готує чотирисерійну мелодраму "Белла Віта" до Дня святого Валентина, прем'єра відбудеться 14 лютого о 19:00.
- Сюжет серіалу розповідає про дизайнерку весільних суконь Віту Бондарчук, яка потрапляє в небезпечну ситуацію, змушена видавати себе за наречену бізнесмена, що призводить до неочікуваних наслідків.
До Дня святого Валентина телеканал СТБ підготував для глядачів особливу романтичну історію – чотирисерійну мелодраму "Белла Віта". Це чуттєва, емоційна історія про кохання, яке починається з обману.
Ви побачите, як головні герої робитимуть вибір серцем і шукатимуть сміливість бути чесним із собою, навіть коли на кону мрія всього життя. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет серіалу.
Про що сюжет серіалу "Белла Віта"?
У центрі сюжету – 25-річна Віта Бондарчук, талановита дизайнерка весільних суконь, яка напередодні відкриття власного салону опиняється у дивній і небезпечній ситуації. Віта приїздить з весільною сукнею на церемонію заможного бізнесмена Владислава Сікорського й стає свідком гучного скандалу: наречена тікає просто перед весіллям.
Щоб урятувати репутацію і бізнес, Влад змушує Віту зіграти роль його нареченої перед гостями. Угода мала тривати лише кілька годин, але все виходить з-під контролю, коли в пресі з'являється новина про їхній "таємний шлюб".
Віта намагається повернути своє життя у звичне русло: робота, салон, підготовка до власного весілля з коханим Романом. Та фіктивна історія з Владом затягує її дедалі глибше.
"Белла Віта": дивіться онлайн трейлер серіалу
Між холодним розрахунком і щирими почуттями, між зручним майбутнім і небезпечною правдою Віті доведеться зробити вибір, який змінить не лише її долю, а й життя всіх, хто поруч.
Коли відбудеться прем'єра та хто зіграє ролі?
Прем'єра нового українського серіалу "Белла Віта" відбудеться 14 лютого о 19:00.
Головні ролі у серіалі виконали:
- Григорій Бакланов – зірка культових серіалів "Спіймати Кайдаша" та "Кохання та полум'я",
- Сергій Стрельніков, відомий глядачам за серіалом "Кріпосна",
- Ірина Дорошенко – зірка мелодрами "Просто Надія".
Григорій Бокланов у серіалі "Белла Віта" / Фото Пресслужба
Крім того, у стрічці ви побачите Поліну Василину та Олександра Попова.