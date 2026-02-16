Перші відгуки глядачів на новий український серіал "Белла Віта"

14 лютого в Україні відбулася прем'єра нового мінісеріалу. Це легка романтична історія під назвою "Белла Віта". Головні ролі зіграли Сергій Стрельников та Поліна Василина.

У мережі українці активно обговорюють цю стрічку. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо, що вони пишуть.

Що пишуть українці про серіал "Белла Віта"?

Здебільшого українці в захваті від нового серіалу "Белла Віта". Вони зазначають, що неймовірний сюжет та акторська гра захоплюють від початку і до самого кінця. Серіал з легкістю можна подивитися всього за один день і на одному подиху, адже він наповнений естетичними кадрами. Легкість історії дарує приємні емоції.

Зокрема, глядачі відзначають акторську гру Сергія Стрельникова та Поліни Василиної – акторів, які втілили головні ролі у цьому серіалі. Читайте, що пишуть українці під публікацією в інстаграмі:

"Неймовірний серіал, браво! Хотілося б продовження!"

"Супер, дуже крутий серіал!"

"Стрельников – супер!"

"Романтичний серіал із красивими й талановитими акторами! Отримала естетичне задоволення від перегляду!"

"Гарний серіал, легкий і романтичний. Чудово проведений суботній вечір. Головні актори – просто суперові!"

"Акторська гра Поліни запала в душу! Серіал вартий перегляду!"

"Бачу, що Стрельников – дивлюсь."

"Дивилась серіал на одному подиху, супер."

"Красива казка! Красиві актори! Трохи затягнули з головною героїнею!"



Відгуки на серіал "Белла Віта" / Скриншот з інстаграму

Що відомо про серіал "Белла Віта"?