Возз'єднання давніх друзів: Бен Аффлек та Метт Деймон зіграють у новому фільмі Netflix
Джерело:Netflix
Голлівудські актори Бен Аффлек та Метт Деймон співпрацюють від початку кар'єри. На Netflix повинен вийти новий фільм, де зірки знову зіграють разом.
Давні друзі Метт Деймон та Бен Аффлек разом продюсуватимуть та зніматимуться у новому фільмі під назвою RIP. Ним займатиметься компанія акторів Artists Equity, а режисером буде Джо Карнахан.
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Найкращі друзі назавжди Метт Деймон і Бен Аффлек зіграють головні ролі у фільмі "RIP". На Netflix виходить новий трилер від сценариста і режисера Джо Карнахана,
– повідомляють на офіційній сторінці стримінгової платформи.
Наразі Netflix не розголошує жодних деталей щодо сценарію фільму. Однак наразі відомо, що він буде у жанрі трилера. Навіть рік виходу стрічки не розголошують.
Як давно дружать Метт Деймон і Бен Аффлек
- Актори познайомилися ще у дитинстві, коли вони були сусідами у Кембриджі, штат Массачусетсс. Бену тоді було 8 років, а Метту – 10. Аффлек заступився за майбутнього друга під час бійки.
- Наприкінці 1980-х юнаки вирішили розвивати кар'єру в кіно. Вони відкрили спільний банківський рахунок, щоб заощаджувати гроші на прослуховування.
- Їхнім першим вдалим спільним фільмом став "Розумник Вілл Гантінг", за сценарій якого вони отримали Оскар.
- Актори часто згадують один про одного в інтерв'ю. Одного разу Бен Аффлек зізнався, що не впевнений, чи досягнув би він успіху без допомоги друга.