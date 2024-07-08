Возз'єднання давніх друзів: Бен Аффлек та Метт Деймон зіграють у новому фільмі Netflix

Голлівудські актори Бен Аффлек та Метт Деймон співпрацюють від початку кар'єри. На Netflix повинен вийти новий фільм, де зірки знову зіграють разом.

Давні друзі Метт Деймон та Бен Аффлек разом продюсуватимуть та зніматимуться у новому фільмі під назвою RIP. Ним займатиметься компанія акторів Artists Equity, а режисером буде Джо Карнахан.

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Найкращі друзі назавжди Метт Деймон і Бен Аффлек зіграють головні ролі у фільмі "RIP". На Netflix виходить новий трилер від сценариста і режисера Джо Карнахана,

– повідомляють на офіційній сторінці стримінгової платформи.

Наразі Netflix не розголошує жодних деталей щодо сценарію фільму. Однак наразі відомо, що він буде у жанрі трилера. Навіть рік виходу стрічки не розголошують.

Як давно дружать Метт Деймон і Бен Аффлек