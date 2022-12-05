"Конвеєр": Бен Аффлек, який відкрив нову кінокомпанію, розкритикував Netflix

Американський актор Бен Аффлек разом із Меттом Деймоном відкрили нову кіностудію. Нещодавно він розмірковував про те, як створюються фільми в нинішню епоху Netflix та інших потокових платформ. За його словами, це не що інше, як "конвеєр".

На конференції New York Times 2022 DealBook минулого тижня Бен Аффлек заявив, що створення фільмів "це річ, яка вимагає уваги, самовідданості та роботи, і вона чинить опір конвеєрному процесу".

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Бен Аффлек назвав кіновиробництво Netflix конвеєрним процесом

Актор наголосив на тому, що у Netflix чимало фільмів, але не усі якісні.

Я не бачу різниці між комерцією та якістю. Я впевнений, що Netflix мав чудову стратегію, але я б запитав у їхнього керівництва: "Як ви збираєтеся зняти 50 чудових фільмів на рік? Як це можливо? Ви просто не можете цього зробити",

– сказав Бен.

Цікаво, що Бен Аффлек та Метт Деймон нещодавно заснували кіностудію Artists Equity. Перший їхній фільм про створення культового бренду кросівок Air Jordan має вийти вже 2023 року. Головну роль у ньому виконав Метт Деймон, а режисером виступив сам Бен Аффлек.

Загалом компанія планує випускати 5 фільмів на рік. Загалом компанія розраховує випускати по п'ять фільмів рік. За словами Аффлека Artists Equity хоче випускати комерційно успішні, але "розумні фільми, які пам'ятатимуть і через 20 років після виходу". До того ж у компанії заявили, що не хочуть гнатися за кількістю та повторювати політику Netflix, яку порівняв із конвеєром.