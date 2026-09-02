Актор Бен Аффлек попався на "гарячому": актор викрив себе у скандальній історії з білбордами

Кілька днів тому жителі Лос-Анджелеса почали помічати дивні яскраво-сині білборди Aflac, поверх логотипа яких хтось нахабно "намалював" ім’я BEN AFFLECK чорними літерами у стилі вуличного графіті. Виглядало так, ніби невідомий художник вирішив трохи зіпсувати корпоративну рекламу. Але коли таких білбордів стало кілька, виникла підозра: а чи не занадто це схоже на продуману рекламну кампанію?

І, як виявилося, підозрювали недарма. TMZ опублікував фотографії, на яких сам Бен Аффлек, схоже, наносить своє ім’я на один із білбордів у провулку Лос-Анджелеса.

Бен Аффлек і дуже дивна реклама



Бен Аффлек помічений за графіті / Фото TMZ



Перші загадкові написи з’явилися ще наприкінці серпня. На кількох жвавих перехрестях Лос-Анджелеса люди помітили однакові білборди: яскраво-синя реклама Aflac, а поверх логотипа – величезними чорними літерами ім’я BEN AFFLECK.

Серед локацій були райони біля Jefferson і Centinela, Robertson і 3rd, La Cienega і Jefferson, Sunset і Argyle, а також Melrose і Mansfield.

Тобто це був не випадковий напис на одному старому рекламному щиті. Хтось явно хотів, щоб його побачили.

"Хто це зробив?"

Спочатку все виглядало як загадкова маркетингова кампанія. Логотип Aflac спеціально перекреслений чорним написом, а стиль нагадує справжнє вуличне графіті. При цьому жодного пояснення на білбордах не було.

Aflac та Аффлек тоді не підтвердили жодної співпраці. Що, звісно, тільки підігріло інтерес.

А потім з'явився сам Аффлек

1 вересня TMZ отримав фотографії Бена Аффлека, який, схоже, власноруч наносить своє ім’я на один із рекламних білбордів у Лос-Анджелесі. На знімках актор перебуває біля рекламної конструкції в провулку та виглядає так, ніби цілком серйозно займається тим самим "графіті", яке до цього кілька днів ламало людям голову.

Aflac поки тримає інтригу

За даними TMZ, ні актор, ні страхова компанія поки не підтвердили офіційного партнерства. Видання також намагалося отримати коментарі від команди Аффлека та Aflac, але на момент публікації відповіді не було.

Раінше Бен Аффлек розповів, що дуже полюбляє їсти, але воно зовсім не є корисним.