"Брюс та Артур знову разом": Момоа зізнався, що Аффлек повернеться до ролі Бетмена в "Аквамені"

Джейсон Момоа підтвердив участь Бена Аффлека у другій частині "Аквамена". До того ж американський актор опублікував дружнє фото з колегою.

Голлівудська знаменитість Джейсон Момоа опублікував допис в інстаграмі, в якому заявив про возз'єднання Артура Каррі та Брюса Уейна. Як відомо, виконавця в ролі Бетмена заскочили фанати, коли виходили зі знімального павільйону.

Читайте також Генрі Кавілл захворів на коронавірус: зйомки "Відьмака" довелося призупинити

Бен Аффлек зніметься в "Аквамені 2"

Брюс та Артур знову разом. Люблю тебе і сумую, Бене. Непоганий у когось вийшов тур студією WB. Застали на зйомках. Буде круто! "Аквамен 2". Усім алоха, – написав Джейсон Момоа.



Джейсон Момоа і Бен Аффлек / Фото з інстаграму Момоа

Warner Bros. ще не давали коментарів з цього приводу. До цих днів Бен неодноразово заявляв, що не буде повертатися до ролі Бетмена. Втім його плани змінилися, тим більше у майбутніх фільмах DC він з’являтиметься в епізодичних ролях.

Востаннє Аффлек знявся у ролі супергероя у стрічці "Флеш", що вийде 2023 року. Попередньо актор зіграв Бетмена у "Лізі справедливості Зака Снайдера" 2021 та 2017 років та "Бетмені проти Супермена: На зорі справедливості" 2016 року.

"Аквамен 2": що відомо

У продовженні стрічки герой Момоа об'єднається зі своїм братом Ормом, щоб разом протистояти великій загрозі. У фільмі герої з'являться у нових костюмах. Варто зазначити, що між "Акваменом" і його продовженням минуло чимало часу і фанати стрічки вже зачекалися на улюблених героїв та нові пригоди.

Сиквел до першої частини ми побачимо 17 березня 2023 року.

"Аквамен 2": дивіться тизер-трейлер