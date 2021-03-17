Бенедикт Камбербетч знову зіграє чарівника, але з іншої історії

Джерело:Deadline
Бенедикт Камбербетч зіграє у драмі Коліна Треворра "Військовий маг". Серіал заснований на однойменній книзі Девіда Фішера.
Адаптацією сценарію займеться Ніколас Маріані. Варто зауважити, що досвід у нього не надто великий, хоч його кар'єра розпочалась у 2004 році.
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В основі сюжету історія про ілюзіоніста Джаспера Маскеліна. Під час Другої світової війни він приєднався до британської армії, аби допомогти з камуфляжем важливих об'єктів.
Чарівник вважав себе дуже корисним для армії. Але виявилось, що його просто використовували задля прикриття реальних винахідників камуфляжу.
І хоч переважно Маскелін розважав військових фокусами, це не завадило йому написати книгу про свої пригоди й допомоги армії в перемозі над нацистами.
Фішер розповідає в книзі про міжнародну магічну спільноту, куди входили ілюзіоністи з Африки, Європи та Близького Сходу.
І хоч історики стверджують, що такого підрозділу ніколи не існувало, хто зна, можливо, камуфляж таки спрацював?
І поки процес створення картини ще триває, ми можемо пригадати роль Бенедикта Камбербетча у "Доктор Стрендж", де він також зіграв мага.
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Друга частина франшизи під назвою "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" повинна вийти у 2022 році.