Довгоочікуваний кримінальний серіал на Netflix, про який сьогодні гудить мережа

15 травня 2026 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра довгоочікуваного серіалу "Берлін і Пані з горностаєм". Це нова історія зі всесвіту "Паперового будинку", який обожнюють глядачі в усьому світі.

Іспанський серіал уже привернув увагу багатьох користувачів Netflix. Зокрема, українським глядачам вдалося вивести стрічку на перше місце в рейтингу найпопулярніших серіалів платформи. Про це повідомляє Tudum by Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад і те, кому точно сподобається ця історія.

Рекомендуємо Українці закохались у нову захопливу комедію, яка набирає популярності на Netflix

Про що сюжет серіалу "Берлін і Пані з горностаєм"?

Цей серіал поєднав у собі одразу три жанри: кримінал, трилер і бойовик. Якщо ви є прихильником таких історій, ця стрічка вам точно сподобається – як уже сподобалася багатьом глядачам.

Іспанський серіал розповідає про Берліна та Даміана, які знову вирішують зібрати банду. Цього разу події розгортаються в Севілья, де герої планують чергове грандіозне пограбування. Однак тепер вони прагнуть зробити все ще хитріше та продуманіше.

"Берлін і Пані з горностаєм": дивіться онлайн трейлер серіалу

За сюжетом, команда вдає викрадення картини "Дама з горностаєм", створюючи лише ілюзію злочину. Насправді ж це частина складного плану: у такий спосіб Берлін хоче якомога ближче підібратися до герцога Магагі та його дружини. Після шантажу чоловік не збирається мовчки миритися із ситуацією чи відступати – і це запускає ланцюг подій, який перетворюється на справжню гру помсти.

Глядачі побачать значно темнішу сторону Берліна, яка відкриється у новій історії.

Головні ролі зіграли Педро Алонсо, Трістан Ульоа, Хуліо Пенья, Мішель Хеннер, Бігоня Варгас, Хоель Санчес, Інма Куеста, Хосе Луїс Гарсія Перес, Марта Ньєто, Джейсон Фернандес, Луїс Кальехо, Давид Новас, Хорхе Рапела, Карлос Бернардіно, Хосе.

Справжньою перевагою серіалу є те, що він налічує всього 8 епізодів. Якщо ви любите короткі, гостросюжетні історії, то "Берлін і Пані з горностаєм" саме для вас.

Які ще серіали дивляться українці на Netflix?

Не лише "Берлін і Пані з горностаєм" увішов до рейтингу найпопулярніших серіалів серед українських глядачів. У цьому списку є і чимало інших популярних кіноісторій з різними жанрами. Тому кожен зможе обрати для себе щось справді особливе.

Серед цих серіалів такі:

"Немезида"

"Бороуз"

"Каштановий чоловічок"

"Легенди"

"Берлін"

"Гнів"

"Кошмарні колишні"

"Учитель під прикриттям"

Обирайте історію для себе та насолоджуйтесь яскравим кіновечором уже сьогодні.