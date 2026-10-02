Як зараз виглядає Валері з "Беверлі-Гіллз, 90210": нові фото Тіффані Тіссен

Валері Мелоун з’явилася у "Беверлі-Гіллз, 90210" у середині 90-х – і дуже швидко дала зрозуміти, що спокійного життя мешканцям знаменитого району чекати не варто. Маніпуляції, романи, конфлікти – словом, нова дівчина освоїлася швидше, ніж деякі люди розкладають валізи.

Як повідомляє 24 Канал, минуло понад 30 років, а Тіффані Тіссен, яка зіграла Валері, досі легко впізнати. У 2026 році акторці виповнилося 52 роки, вона продовжує зніматися, займається кулінарними проєктами й регулярно з’являється на публіці.

Як Тіссен потрапила в "Беверлі-Гіллз"

До появи Валері акторка вже була великою зіркою підліткового телебачення завдяки ролі Келлі Каповскі у "Врятованих дзвінком".

До "Беверлі-Гіллз, 90210" вона приєдналася у 1994 році після відходу Шеннен Догерті. Валері швидко отримала репутацію "поганої дівчинки" серіалу: вже її перша поява мала показати, що перед глядачами буде зовсім не нова Бренда Волш. Тіссен залишалася в основному складі до 1998 року, а пізніше повернулася як гостя у фінальному сезоні.

До речі, саме "Беверлі-Гіллз" принесло їй перші справді серйозні гроші. Нещодавно Тіссен розповіла, що на "Врятованих дзвінком" молоді актори заробляли значно менше, ніж можна було б подумати з огляду на популярність шоу, а "справжні гроші" вона почала отримувати лише після переходу в 90210.

Куди вона зникла після "Беверлі-Гіллз"

Насправді нікуди. Тіссен продовжила активно працювати на телебаченні, зокрема зіграла Елізабет Берк у популярному серіалі "Білий комірець". Паралельно вона поступово перетворила любов до кулінарії на окрему частину кар’єри – вела гастрономічні шоу та випускала кулінарні книги.

У 2026 році акторка повернулася до художніх серіалів у містичній драмеді "Академія Ковена", де також грає Девон Сава. Прем’єра проєкту відбулася на початку жовтня.

Що відомо про особисте життя

З 2005 року Тіссен одружена з актором і художником Брейді Смітом. Подружжя виховує двох дітей – доньку Гарпер і сина Голта. У липні 2025 року вони відзначили 20 років шлюбу – за голлівудськими мірками вже майже срібне весілля з елементами наукової фантастики.

Сьогодні Тіссен охоче показує кулінарію, сімейне життя й робочі моменти у соцмережах. А Валері Мелоун залишилася десь у 90-х – разом із тонкими бровами, величезними мобільними телефонами й драмами, які можна було вирішувати цілий телевізійний сезон.

Як зараз виглядає акторка, що зіграла Сідні у серіалі "Район Мелроуз".

