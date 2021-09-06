Бейонсе написала новий сингл: він стане саундтреком до фільму "Король Річард" з Віллом Смітом

Знаменита виконавиця Бейонсе записала нову пісню до спортивного байопіку "Король Річард". Саундтрек до фільму має назву Be Alive.

Авторка саундтреку до "Короля Річарда" – Бейонсе

Знаменита американська співачка Бейонсе спеціально для фільму "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" записала нову пісню. На титрах спортивного байопіку звучатиме сингл виконавиці Be Alive.

Це цікаво Сумна реакція критиків на мюзикл про Попелюшку – нову казку від Amazon

Про саундтрек до стрічки від Бейонсе повідомили перші глядачі. Артистка поки що не випустила сингл для широкого доступу.

Відомо, що зірка створила композицію разом з Dixson (Даріусом Скоттом), який раніше співпрацював з Фареллом Вільямсом, Chance The Rapper та іншими знаменитостями.

Експерти пророкують успіх саундтрекові Бейонсе. Вважають, що як і стрічка, так і сам сингл можуть номінувати на Оскар-2022.

Трейлер "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" 2021: дивіться відео



Головне про фільм "Король Річард: Виховуючи чемпіонок"