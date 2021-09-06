Бейонсе написала новий сингл: він стане саундтреком до фільму "Король Річард" з Віллом Смітом
Джерело:LA Times
Знаменита виконавиця Бейонсе записала нову пісню до спортивного байопіку "Король Річард". Саундтрек до фільму має назву Be Alive.
Авторка саундтреку до "Короля Річарда" – Бейонсе
Знаменита американська співачка Бейонсе спеціально для фільму "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" записала нову пісню. На титрах спортивного байопіку звучатиме сингл виконавиці Be Alive.
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Про саундтрек до стрічки від Бейонсе повідомили перші глядачі. Артистка поки що не випустила сингл для широкого доступу.
Відомо, що зірка створила композицію разом з Dixson (Даріусом Скоттом), який раніше співпрацював з Фареллом Вільямсом, Chance The Rapper та іншими знаменитостями.Експерти пророкують успіх саундтрекові Бейонсе. Вважають, що як і стрічка, так і сам сингл можуть номінувати на Оскар-2022.
Трейлер "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" 2021: дивіться відео
Головне про фільм "Король Річард: Виховуючи чемпіонок"
- Праця над стрічкою розпочалась ще у січні 2020 року, в Лос-Анджелесі. Прем'єра запланована на 18 листопада 2021 року.
- Режисером фільму став Рейнальдо Маркус Грін, для якого проєкт є другим для великих екранів. Сценарій "Короля Річарда" написав Зак Бейлін.
- Фільм розповідає про Річарда Вільямса, який працює тренером з тенісу. Він виховує двох доньок: Серену та Венеру. З 4 років дівчатка ходять на тренування, і в результаті, стають найуспішнішими тенісистками світу.
- Головну роль у кіно зіграв Вілл Сміт. Цікаво, що через колір його шкіри тривали довгі суперечки, адже в самого Річарда Вільямса він є значно темнішим.
- У стрічці "Король Річард" також грають Джон Бернтал, Онжаню Елліс, Санія Сідні, Демі Сінґлетон та інші.
- Warner Bros. Pictures Ukraine вже представив український трейлер спортивного байопіку.