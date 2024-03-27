Оскароносний фільм "Бідолашні створіння" доступний українською онлайн: де дивитись

Фільм "Бідолашні створіння" від режисера Йоргоса Лантімоса був номінований на 11 премій Оскар, ставши другим за кількістю номінацій після "Оппенгеймера". Пізніше ця стрічка здобула низку перемог на найвизначнішій кінопремії року.

Кінокартина вийшла в український прокат 18 січня 2024 року і за перші два тижні зібрала 3,5 мільйона гривень. Фільм зробив справжні аншлаги в українських кінотеатрах, хоча його показували лише англійською. А тепер "Бідолашні створіння" доступні онлайн українською.

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Оскароносні "Бідолашні створіння" доступні онлайн українською: де можна подивитись

Фільм "Бідолашні створіння" відомого режисера Йоргоса Лантімоса з 27 березня доступний для перегляду з українською озвучкою на медіасервісі MEGOGO.

Озвучка виконана творчою групою Sunnysiders Audiovisual спеціально на замовлення медіасервісу MEGOGO. Кінострічка доступна для перегляду з українською озвучкою, оригінальним звуком та українськими субтитрами за посиланням.

"Бідолашні створіння": про що сюжет стрічки

Сюжет фільму заснований на романі Аласдера Ґрея 1992 року. У центрі оповіді – молода жінка Белла Бакстер, яку воскресив божевільний вчений. Згодом головна героїня втікає з дому "творця" разом з адвокатом Дунканом Веддерберном та вирушає в подорож через континенти.

За словами Емми Стоун, яка виконала роль Бакстер, вона стала її найулюбленішим персонажем за всю кар'єру.

"Бідолашні створіння": дивіться онлайн трейлер фільму

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