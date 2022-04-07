"Біль, сум, злість": Ахтем Сеїтаблаєв показав відео зруйнованої Бородянки

З перших днів війни український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв боронить Київ в лавах тероборони. Днями режисер відвідав Бородянку і показав відео зруйнованого селища.

"Це зараз так виглядає Бородянка, невеличка частина цієї місцевості", – сказав режисер у відео, яке опублікував у себе у фейсбуці. Українці підтримали режисера в коментарях і впевнені, що ми все відбудуємо, лиш би всі були живі та здорові.

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Ахтем Сеїтаблаєв показав відео зруйнованої Бородянки

Бородянка вчора. Красномовніші за зруйновані будинки цього міста, – очі людей, яких ми зустрічали. Біль, сум, злість, але разом з тим життя. Вірю, що Бородянка, як і інші українські міста та селища, відродиться та буде жити. Амінь. Крим – це Україна,

– написав актор та режисер під відео.

Реакція мережі

"Крим – це без сумнівів! Не можу дочекатися повернення моєї Батьківщини";

"Мудрий, чесний, талановитий, мужній Ахтеме, нехай береже Вас всевишній";

"Ми ще будемо на ваших виставах, будемо дивитись ваші нові фільми, я в це вірю";

"Наші воїни – цвіт України! Дай Боже, все відбудуємо, відродимо, аби всі були живі-здорові!";

"Крим – це Україна";

"Ніколи не пробачимо! Ніколи не забудемо!";

"Очі бачать, мозок не вірить, серце болить";

"Орки… скажені орки… найстрашніше плем'я на землі… Краще вовка мати за брата, ніж орків. Хай згине вся рашистська орда, вся болотяна нечисть";

"Слава ЗСУ! Все буде Україна!".

За словами Ахтема, Росія вже програла війну. "Крим можна розглядати як казкову голку Кощія. Все було настільки обставлене "сакральним" наративом, мовляв, без Криму Росія неможлива. Думаю, це ланки одного ланцюга", – сказав він.

В інтерв’ю НВ, Ахтем Сеїтаблаєв поділився відчуттями, що через не дуже довгий час Російської Федерації у тому вигляді, в якому звикли її розглядати на картах, не залишиться. "Насамперед якщо національні республіки, що входять до складу Росії, згадають про свої мрії про незалежність", – доповнив режисер