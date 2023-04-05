HBO почав зйомки 3 сезону "Білого лотоса": чого очікувати від продовження шоу

HBO почав зйомки нової частини драматичного проєкту "Білий лотос", попередні два сезони якого стали справжнім хітом. Що варто знати щодо виробництва третього сезону – дізнавайтеся далі.

"Білий лотос" – це гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного курорту упродовж одного тижня. Спершу здається, що кожен герой – ідеальний, але це не так. У кожному епізоді серіалу життя персонажів сильно змінюються, їхні таємниці розкривають з кожним днем.

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Як і у попередніх двох сезонах, група багатих та ексцентричних людей відправиться на розкішний курорт, щоб забути про буденні проблеми. Якщо перша частина була присвячена класовим нерівностям та грошам, а друга – сексу та гендеру, то третя серія буде досліджувати смерть, релігію та духовність. Автор шоу, Майк Вайт, зауважив, що серіал має потенціал для того, щоб стати "багатошаровим полотном", дозволяючи висвітлювати різноманітні проблеми.

Локації зйомок

Зйомки третього сезону драми "Білий лотос" відбуватимуться в Азії. Вайт вибрав Таїланд для дослідження езотеричних тем. Зйомки пройдуть у різних локаціях Таїланду, зокрема в Бангкоку, Чіангмаї та на Самуї. Глядачі побачать пляжі, джунглі, міста та сільську місцевість.

Кадр зі серіалу "Білий лотос" / HBO Max

Акторський склад

Щодо акторського складу, Дженніфер Кулідж та Джон Гріз повернутися до серіалу не будуть. Однак автор Майк Вайт не виключає можливості продовжити їхню сюжетну лінію в майбутньому. Також, можливо, Еван Пітерс з’явиться в новому сезоні, хоча це залишається лише здогадкою.

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Дата прем’єри

Нас ще не проінформували про точну дату виходу третього сезону. Проте, якщо зважити на графік виходу попередніх сезонів, ми можемо очікувати реліз на початку 2024 року.

Кадр зі серіалу "Білий лотос" / HBO Max

Нагадаємо, події 2 сезону "Білого лотоса" відбувалися на розкішному курорті, який проходить уздовж чудового узбережжя Сицилії в Італії. Він вийшов на HBO Max 31 жовтня 2022 року. На Rotten Tomatoes стрічка отримала 93 % від критиків та 73 % від глядачів.

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