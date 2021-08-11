Найпопулярніший серіал HBO Max продовжили на другий сезон: реакція мережі

Драмедію "Білий лотос" (The White Lotus) продовжили на другий сезон. І це не може не тішити, адже останнім часом серіал став найпопулярнішим на сервісі HBO Max. Що ми знаємо про другий сезон, як на новину відреагували шанувальники і, чи повернуться до своїх ролей актори – читайте далі.

Перший епізод вийшов 11 липня 2021 року.

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Акторський склад другого сезону

У другому сезоні скоріше за все актори не повернуться до своїх ролей, адже у продовжені нам покажуть абсолютно інакших героїв з новими історіями та в іншому місці – у новому готелі для багатих. Однак в інтерв’ю IndieWire режисер Майк Вайт розповів, що, можливо, деякі актори й зіграють старих персонажів.

У першому сезоні зіграли:

Олександра Даддаріо;

Сідні Свіні;

Дженніфер Кулідж;

Джейк Лейсі;

Стів Зан;

Мюррей Бартлетт (на фото нище);

Фред Хечінгер;

Бріттані О'грейді (на фото нище);

Моллі Шеннон;

Конні Бріттон (на фото нище).

Про виробничий етап та деталі зйомок наразі не повідомляють.

Рейтинг серіалу

Керолайн Франке в рецензії на перший сезон "Білого лотосу" назвала шоу захопливим, в якому поєднуються історії, що вражають. "Поки ви звикаєте до одного епізоду, ритм в іншому вже змінюється", – зацікавила драматургиня.

Перший сезон із 6-ти епізодів закінчується в неділю ввечері і, за даними HBO Max, його вже назвали найпопулярнішим.

Сьогодні серіал займає перше місце серед усіх серіалів HBO Max і демонструє стабільний ріст,

– зазначили представники HBO Max.

Високо оцінила "Білий лотос" й Франческа Орсі, старша віцепрезидентка HBO, сказавши: "Майк знову створив типове шоу, про якого говорять усі в місті. Ми були схвильовані, почувши, що він хоче відправитися далі, після закриття епічного сезону на Гаваях. Ми з нетерпінням чекаємо можливості спостерігати за його подорожжю".

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Як відреагувала мережа на продовження серіалу

"Як може бути 2 сезон? Це мав бути антологічний серіал, який по суті відрізняється кожного сезону. Його більше ж не можна буде називати "Білим лотосом", якщо ми не повернемося до готелю?";

"Майк Вайт розумний. Його готель "Білий лотос" – це глобальна мережа. Має бути весело!

"Це просто виглядатиме як серія, яка буде повторюватися? Незвичні персонажі, мені сподобався перший сезон, хочу побачити, який буде його продовження";

Реакція мережі на перший сезон

Дженніфер Кулідж у серіалі "Білий лотос" – краще за все, що ви бачили".

У мережі навіть з’явилися різні меми.

Про що сюжет стрічки

"Білий лотос" від Майка Вайта – гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного гавайського курорту протягом одного тижня. Спершу здається, що всякий герой – ідеальний, але це не так. У кожному епізоді серіалу життя персонажів сильно змінюються, їхні таємниці розкривають з кожним днем.

"Білий лотос" перший сезон 2021: дивіться трейлер