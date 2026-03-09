Реальна історія, що вражає: високорейтинговий фільм із захопливим сюжетом

Якщо ви шукаєте справді цікавий фільм на вечір, чудовим варіантом може стати стрічка "Білий птах. Дивовижна історія". Це американська біографічна драма з емоційним і захопливим сюжетом, заснованим на реальних подіях.

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про фільм, його сюжет та відгуки глядачів.

Дивіться також Найромантичніший фільм за романом Коллін Гувер підкорює українських глядачів на Netflix

Що відомо про фільм "Білий птах: Дивовижна історія"?

Фільм "Білий птах. Дивовижна історія" заснований на реальних подіях, які відбувалися під час Другої світової війни. Це неймовірно повчальна й зворушлива історія з красивою візуальною картинкою, сильною акторською грою та глибоким посилом.

У центрі сюжету – єврейська дівчинка, яка переховується від нацистів у Франції.

Головні ролі у фільмі виконали такі актори:

Аріелла Глейзер,

Гелен Міррен,

Орландо Швердт,

Брайс Гейзар,

Прія Готан,

Кеван Ван Томпсон,

Ішай Голан,

Олівія Росс,

Теган Бут.

"Білий птах": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Білий птах. Дивовижна історія" отримав чимало схвальних відгуків від глядачів по всьому світу. Багато хто відзначає зворушливу історію, сильну акторську гру та важливий моральний посил стрічки. Картина торкається тем людяності, співчуття та сили добра навіть у найтемніші часи, тому залишає глибоке емоційне враження після перегляду.

На сайті IMDb фільм отримав рейтинг 7,4 бала з 10, що є доволі високим показником для драматичної стрічки.

Про що сюжет фільму "Білий птах"?

Історія розгортається після того, як бабуся вирішує розповісти своєму онукові про події своєї юності. У ті часи вона жила в окупованій нацистами Франції під час Другої світової війни. Дівчина була звичайною школяркою: любила моду та мала великий талант до малювання.

У її класі навчався хлопець, якого уникали всі однокласники. Однак згодом саме він став людиною, яка врятувала їй життя. Це історія про людяність, співчуття та силу добра, яке здатне перемагати навіть у найтемніші часи.

Які ще фільми подивитись ввечері?

Якщо ви у пошуку фільму для перегляду ввечері, ідеальним варіантом можуть стати такі стрічки:

"Коко до Шанель",

"127 годин"

"Дівчина з татуюванням дракона"

"Книжкова Злодійка"

"Тепер я йду у дику далечінь"

"Бал монстрів"

"Персонаж"

Обирайте фільм та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.