В материале 24 Канала рассказываем больше о фильме, его сюжет и отзывы зрителей.
Что известно о фильме "Белая птица: Удивительная история"?
Фильм "Белая птица. Удивительная история" основан на реальных событиях, которые происходили во время Второй мировой войны. Это невероятно поучительная и трогательная история с красивой визуальной картинкой, сильной актерской игрой и глубоким посылом.
В центре сюжета – еврейская девочка, которая скрывается от нацистов во Франции.
Главные роли в фильме исполнили такие актеры:
- Ариэлла Глейзер,
- Хелен Миррен,
- Орландо Швердт,
- Брайс Гейзар,
- Прия Готан,
- Кеван Ван Томпсон,
- Ишай Голан,
- Оливия Росс,
- Теган Бут.
"Белая птица": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм "Белая птица. Удивительная история" получил немало положительных отзывов от зрителей по всему миру. Многие отмечают трогательную историю, сильную актерскую игру и важный моральный посыл ленты. Картина касается тем человечности, сострадания и силы добра даже в самые темные времена, поэтому оставляет глубокое эмоциональное впечатление после просмотра.
На сайте IMDb фильм получил рейтинг 7,4 балла из 10, что является довольно высоким показателем для драматической ленты.
О чем сюжет фильма "Белая птица"?
История разворачивается после того, как бабушка решает рассказать своему внуку о событиях своей юности. В те времена она жила в оккупированной нацистами Франции во время Второй мировой войны. Девушка была обычной школьницей: любила моду и имела большой талант к рисованию.
В ее классе учился парень, которого избегали все одноклассники. Однако впоследствии именно он стал человеком, который спас ей жизнь. Это история о человечности, сострадание и силу добра, которое способно побеждать даже в самые темные времена.
Какие еще фильмы посмотреть вечером?
Если вы в поиске фильма для просмотра вечером, идеальным вариантом могут стать такие ленты:
- "Коко до Шанель",
- "127 часов"
- "Девушка с татуировкой дракона"
- "Книжная Воровка"
- "Теперь я иду в дикую даль"
- "Бал монстров"
- "Персонаж"
Выбирайте фильм и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.