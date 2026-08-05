Співачка Біллі Айліш дебютує у великому кіно й заради ролі кардинально змінила образ

Здається, для деяких людей звичайного списку нагород просто не вистачає. Біллі Айліш, у якої вже є два "Оскари" за музику, раптом вирішила перевірити, чи так само вправно вона почуватиметься перед кінокамерою, як і перед мікрофоном.

За інформацією instyle, 24-річна співачка отримала головну роль в екранізації культового роману Сильвії Плат "Під скляним ковпаком".

Зйомки вже тривають у Торонто, тож незабаром стане зрозуміло, чи поповниться колекція нагород Айліш ще й кінематографічними статуетками.



Біллі Айліш на зйомках / Фото BACKGRID



Заради ролі співачці довелося тимчасово розпрощатися зі своїм фірмовим образом. На майданчику Айліш помітили з коротким каштановим волоссям, сережками з перлами, червоною помадою та сукні у стилі 1960-х – тобто повна протилежність звичним об'ємним худі та спортивним образам.



Біллі Айліш на зйомках / Фото BACKGRID



Хоча "Під скляним ковпаком" – її перша велика роль у повнометражному фільмі, акторський досвід у Айліш уже є: у 2023 році вона з'явилася в серіалі "Рій". Сама співачка не раз зізнавалася, що давно мріяла про акторство, але довго боялася зробити цей крок, а свого часу навіть свідомо поставила цю мрію на паузу заради музичної кар'єри.



Біллі Айліш на зйомках / Фото BACKGRID



До речі, цього року в кіно дебютує й Настя Каменських. Щоправда, її перша роль у горорі привернула увагу не так, як мовний скандал навколо анонсу фільму.



