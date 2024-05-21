Українці підкорюють світове кіно: хто така Діана Оліфірова, яка працювала над "Бріджертонами"

Українці з нетерпінням очікували нового сезону серіалу "Бріджертони", адже попередні два просто закохали кіноманів у себе. Третій сезон став справжнім відкриттям, зокрема, через те, що декілька нових серій знімала українка.

Діана Оліфірова працювала над двома серіями першої частини. У мережі глядачі в захваті від майстерності української операторки. У матеріалі дізнаєтесь, що відомо з біографії Діани Оліфірової.

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Біографія Діани Оліфірової

Діана Оліфірова здобула навички візуального мистецтва та фотографії в Київській Школі Фотографії, а паралельно також навчалась у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Пізніше вона вступила до кіношколи National Film and Television School у Великій Британії, де успішно завершила навчання у 2015 році. Після закінчення вона залишилася за кордоном, де розпочала свою кар'єру.

Я хореографую рух камери у взаємодії з дією, простором і ритмом і роблю так, щоб кожне зображення містило інтригу, загадку, викликаючи емоції та залучаючи аудиторію до історії. Мене захоплюють світло, люди, мистецтво, рух і реальне життя. Відкритий і сміливий, спостережливий, захоплений і захопливий,

– розповідає про себе операторка.

У 2022 році Діана Оліфірова була нагороджена премією Прорив Року Британської академії кіно і телебачення BAFTA.

У її творчому портфоліо є операторські роботи над музичними відео, рекламними роликами, короткометражними фільмами, а також серіалами, зокрема, "Бріджертони".

Про що 3 сезон серіалу "Бріджертони"

У третьому сезоні Пенелопа Фезерінгтон вирішила нарешті вийти з тіні своєї матері та сестер, сподіваючись знайти собі чоловіка і вступити в шлюб. В саме цей момент з подорожі повертається Колін Бріджертон, старий друг з дитинства.

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Він намагається допомогти їй здобути популярність серед кандидатів на руку та серце, проте, під час їхнього спілкування, Колін починає розуміти, що відчуває до Пенелопи не лише дружбу, але щось набагато глибше.