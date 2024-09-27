Палички вгору: що відомо про життя оскароносної акторки Меггі Сміт, яка померла сьогодні

Сьогодні стало відомо, що у віці 89 років померла відома англійська акторка Меггі Сміт. Вона найбільше запам'яталася глядачам із серії фільмів про Гаррі Поттера, де зіграла професорку Макґонеґел.

Про смерть Меггі Сміт повідомили її сини Тобі Стівенс та Кріс Ларкінс. Без бабусі залишилося п'ятеро онуків. Рідні акторки заявили, що спустошені такою втратою та подякували усім за підтримку. За життя акторка встигла побудувати фантастичну кар'єру. Згадуємо її довгий шлях у матеріалі Кіно 24.

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За свою акторську кар'єру Меггі Сміт отримала велике визнання. Жінка два рази здобула премію "Оскар" та чотири нагороди премії "Еммі". Сім разів вона ставала лавреаткою премії BAFTA у таких категоріях: "Найкраща акторка", "Краща роль другого плану" та, крім того, отримувала спеціальні нагороди. Вона також була Дамою-Командором Ордена Британської імперії та володаркою Ордену кавалерів пошани.

Особисте життя Меггі Сміт

Меггі Сміт народилася 28 грудня 1934 року в Ілфорді – маленькому місті, що розташоване у графстві Ессекс. Окрім неї, у батьків було ще двоє синів-близнюків. Акторка закінчила навчання в Оксфордському університеті, де й розпочався шлях дівчини. Там, до речі, працював її батько Натаніел Сміт.

Першим чоловіком Меггі Сміт став Роберт Стівенсон, у шлюбі з яким й народилося двоє синів. Однак вже у 1975 подружжя розлучилося. У тому ж році жінка вийшла заміж за сценариста Беверлі Кросса. Чоловік помер у 1998 році. Діти Меггі Сміт встигли подарувати їй аж п'ятьох онуків.

Меггі Сміт / Фото Getty Images

У січні 1998 року стало відомо про діагноз відомої акторки – базедова хвороба. Вона з'являється тоді, коли підвищуються функції щитоподібної залози. Через це у кров надходить велика кількість гормону, який називається тироксин. Згодом у Меггі Сміт виявили рак молочної залози, однак у 2009 році жінці вдалося побороти страшну хворобу. Попри це, акторка продовжувала зніматися у культових фільмах та серіалах.

Кар'єра Меггі Сміт

Свою кар'єру Меггі Сміт розпочала як помічниця у театрі. Однак згодом її трупа перебралася до Лондона. Так, акторку помітив американський продюсер Леонардо Стілман. Саме завдяки йому вона з'явилася у мюзиклі, який називається "Нові обличчя". Перші ролі у кіно акторка отримала у фільмах "Дитина в домі" та "Нікуди йти".

Перший "Оскар" вона отримала, коли знялася у фільмі "Розквіт міс Джин Броді". Це була категорія "Найкраща жіноча роль". Другу номінацію здобула за роль у фільмі "Подорожі з тітонькою". Акторку також можна побачити у таких стрічках: "Битва титанів", "Девід Копперфілд", "Кімната з видом" і "Чай з Муссоліні".

Найбільшу славу Меггі Сміт принесла роль професорки Макґонеґел у "Гаррі Поттері". Вона знялася у всіх частинах фільму та дуже полюбилася шанувальникам. Навіть була інформація, що авторка книг про хлопчика, який вижив, Джоан Роулінг особисто просила акторку долучитися до зйомок.

Меггі Сміт у "Гаррі Поттері" / Кадр з фільму

Не менш успішною була й роль графині Ґрентем, яку Меггі Сміт виконала у популярному британському серіалі "Абатство Даунтон". Майстерність акторки допомогла якнайкраще передати характер її героїні.

Меггі Сміт точно запам'ятається глядачам як неймовірна акторка. Навіть коли у неї виявили онкологію, жінка продовжувалася зніматися у кіно. Її персонажки – ще одна пам'ять про чудову Меггі Сміт.