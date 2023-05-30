"Друга армія додому їде наху*": військові зняли пародію на пісню з індійського фільму RRR

Українські захисники з Миколаєва зробили пародію на пісню Naatu Naatu з фільму "RRR", яка виграла Оскар-2023. Частину кліпу до цього треку, до речі, знімали у Києві.

Фільм "RRR" розповідає про двох легендарних революціонерів та їхню подорож далеко від дому, перш ніж вони почали боротьбу за свою країну у 1920-х роках. А композиція Naatu Naatu – це перша індійська пісня, яка потрапила на Оскар за всю історію існування індійського кінематографа.

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Військові зняли пародію на пісню з індійського фільму RRR

Цікаво, що зйомки пісні проводились на території кіностудії Victoria Film Studios, в парку Межигір’я під Києвом та біля Маріїнського палацу. Основний акцент зйомок біля Маріїнського палацу був на масовому танцювальному номері.

Локальна команда складалась з понад 200 людей, а з Індії прибуло та брало участь у фільмуванні 142 особи, у найбільш масштабні моменти зйомок на майданчику перебувало близько 800 людей. З українськими акторами масових сцен працювали хореографи-постановники Олена Шоптенко та Макс Леонов.

У оригінальній сцені головні герої піснею виражають протест проти британського офіцера (колонізатора) за те, що він не пустив їх на зустріч. Українські військові адаптували трек під наші реалії та записали музичне привітання російським окупантам: "Друга армія додому їде наху*".

Військові з Миколаєва зняли пародію на пісню Naatu Naatu з фільму "RRR": відео

Відео з бійцями ЗСУ швидко стало вірусним і розлетілося мережею. А у The Times Of India вже вийшла стаття про українську версію пісні. "Розумна адаптація лірики для відображення військового контексту", – такими словами видання звернуло увагу на те, що війна не закінчилася.

Naatu Naatu: дивіться кліп до оригінальної пісні, який знімали у Києві